"Пункт незламності" з більярдом та наркотиками виявили у Тернополі (фото)

Під час перевірки поліцейські виявили у ресторані 68 осіб

У Тернополі власники одного з розважальних закладів працювали під час комендантської години під виглядом "Пункту незламності". Відвідувачі там слухали музику, пили алкоголь та вживали наркотики.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Тернопільській області.

За словами правоохоронців, до них неодноразово надходили скарги від місцевих мешканців на цей заклад.

"Скаржилися на те, що в закладі громадського харчування грає голосно музика, гамірно і на жодні зауваження ні власник, ні персонал не реагують.", — розповідають правоохоронці.

Поліцейські з’ясували, що цей заклад порушував норми роботи ще під час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів та війна. Вони, ігноруючи комендантську годину, продовжували працювати, а власник позиціонував свій заклад із "Пунктом незламності".

"Скаржилися жителі обласного центру й на те, що там продають заборонені речовини. 16 липня у ході обшуків, санкціонованих ухвалою Тернопільського міськрайонного суду, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури поліціянти роти поліції особливого призначення прийшли до закладу з обшуками", — йдеться у повідомленні.

Під час перевірки поліцейські виявили у ресторані 68 осіб, включаючи персонал. Серед відвідувачів було 26 дівчат та 29 чоловіків призовного віку. 13 із них підпадали під мобілізацію. Під час обшуків правоохоронці вилучили імовірно наркотичні речовини — два пакетики з канабісом, дві ампули з невідомою речовиною та таблетки синього кольору. Усі направили на експертизу, а цей факт було внесено до ЄРДР.

"Правоохоронці стверджують, що порушувати закон, вказівки чи розпорядження не дозволено нікому — ні пересічним громадянам, ні людям, які вважають себе "недоторканними". Поліціянти закликають усіх громадян дотримуватися вимог чинного законодавства та не нехтувати правилами власної безпеки. Такі відпрацювання триватимуть і надалі", — наголошують. у поліції.

Нагадаємо, що у Кропивницькому накрили масштабний кол-центр шахраїв. Його співробітники заявили, що просто прийшли на день народження.