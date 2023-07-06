"Просто прийшли на день народження": у Кропивницькому накрили масштабний кол-центр шахраїв

Серед співробітників кол-центру могли бути неповнолітні

В Україні спостерігається стрімке зростання шахрайських кол-центрів. Одну з таких організацій "накрили" правоохоронці у Кропивницькому.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як стало відомо, масштабний кол-центр розташувався прямо у центрі міста. Його діяльність була спрямована на обман громадян.

"На столах у кожного працівника — ноутбук і навушники, в кімнаті є схема дій, як дзвонити по телефону і що говорити абоненту. У приміщенні було понад 70 людей", — передає кореспондент видання.

При цьому, як пише Інсайдер UA, попередньо, 20 співробітників були неповнолітніми.

Наразі правоохоронці перебувають в "офісі" шахраїв та проводять необхідні слідчі заходи. А тим часом працівники кол-центру розповідають журналістам, що просто прийшли на "святкування дня народження".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як на гачок шахраїв попався навіть відомий український бізнесмен.

Також ми повідомляли, що в Україні запрацювала нова шахрайська схема. Багато українців уже попалися, хоча насправді схема є примітивною.