"Просто пришли на день рождения": в Кропивницком накрыли масштабный колл-центр мошенников

Среди сотрудников колл-центра могли быть несовершеннолетние

В Украине наблюдается стремительный рост мошеннических колл-центров. Одну из таких организаций "накрыли" правоохранители в Кропивницком.

Об этом сообщает "Суспільне".

Как стало известно, масштабный колл-центр расположился прямо в центре города. Его деятельность была направлена на обман граждан.

"На столах у каждого работника — ноутбук и наушники, в комнате есть схема действий, как звонить по телефону и что говорить абоненту. В помещении было более 70 ребят", — передает корреспондент издания.

При этом, как пишет "Инсайдер UA", предварительно, 20 сотрудников являлись несовершеннолетними.

В настоящий момент правоохранители находятся в "офисе" мошенников и проводят необходимые следственные мероприятия. А в это время работники колл-центра рассказывают журналистам, что просто пришли на "празднование дня рождения".

Напомним, ранее мы рассказывали, как на крючок мошенников попался даже известный украинский бизнесмен.

Также мы сообщали, что в Украине заработала новая мошенническая схема. Многие украинцы уже попались, хотя на деле схема примитивная.