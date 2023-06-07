Шахраї легко вкрадуть ваші дані з телефону: кіберексперт вказав на небезпечну помилку

Деякі наші звички можуть лише полегшити завдання кіберзлочинцям

Користувачам мобільних телефонів потрібно дотримуватись правил безпеки, щоб їхні особисті дані на пристроях не стали здобиччю кібершахраїв. Одна незначна на перший погляд звичка полегшить хакерам завдання.

Експерт з кібербезпеки Марк Райт вказав на часту помилку власників iPhone та Android – фотографування документів і конфіденційних даних. Про це він розповів виданню The Sun.

Якщо вам потрібно зберегти важливу інформацію на гаджеті або поділитися нею, зробити фото банківських реквізитів або паспорта — найпростіший спосіб. Однак, як виявилось, і найнебезпечніший. Через це ваші дані можуть легко потрапити до чужих рук.

Фотографії, що містять конфіденційну інформацію з паспортів, водійських прав і банківських карток, є легкою мішенню для злодіїв. Кіберзлочинці можуть отримати несанкціонований доступ до пристроїв iPhone й Android за допомогою шпигунського ПЗ, а потім без проблем вкрасти ваші особисті дані, просто переславши фотографії собі.

Кіберексперт порадив видалити всі знімки важливих документів із додатку "Фотографії", щоб убезпечити себе від матеріальних втрат. Крім того, можна використовувати безпечне сховище файлів, яке захищене паролем. Наприклад, програми Apple Wallet або Google Wallet передбачають технологію шифрування для захисту вашої особистої інформації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити під час спілкування у месенджерах. Прості правила захистять вас від шахраїв у мережі.