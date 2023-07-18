"Пункт несокрушимости" с бильярдом и наркотиками обнаружили в Тернополе (фото)

Во время проверки полицейские обнаружили в ресторане 68 человек

В Тернополе владельцы одного из развлекательных заведений работали во время комендантского часа под видом "Пункта несокрушимости". Посетители там слушали музыку, пили алкоголь и употребляли наркотики.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Тернопольской области.

По словам правоохранителей, к ним неоднократно поступали жалобы от местных жителей на это заведение.

"Жаловались на то, что в заведении общепита играет громко музыка, шумно и ни на какие замечания ни владелец, ни персонал не реагируют. Жаловались жители областного центра и то, что там продают запрещенные вещества", — рассказывают правоохранители.

Полицейские выяснили, что это заведение нарушало нормы работы еще во время карантинных ограничений, не остановила администраторов и война. Они, игнорируя комендантский час, продолжали работать, а владелец позиционировал свое заведение с "Пунктом несокрушимости".

"Жаловались жители областного центра и то, что там продают запрещенные вещества. 16 июля в ходе обысков, санкционированных определением Тернопольского горрайонного суда, под процессуальным руководством окружной прокуратуры полицейские роты полиции особого назначения пришли в заведение с обысками", — говорится в сообщении.

Во время проверки полицейские обнаружили в ресторане 68 человек, включая персонал. Среди посетителей было 26 девушек и 29 мужчин призывного возраста. 13 из них подпадали под мобилизацию. В ходе обысков правоохранители изъяли предположительно наркотические вещества — два пакетика с каннабисом, две ампулы с неизвестным веществом и таблетки синего цвета. Все направили на экспертизу, а данный факт был внесен в ЕРДР.

"Правоохранители утверждают, что нарушать закон, указания или распоряжения не разрешено никому — ни рядовым гражданам, ни людям, считающим себя неприкосновенными. Полицейские призывают всех граждан соблюдать требования действующего законодательства и не пренебрегать правилами безопасности. Такие отработки будут продолжаться и дальше", — подчеркивают в полиции.

Напомним, что в Кропивницком накрыли масштабный колл-центр мошенников. Его сотрудники заявили, что просто пришли на "день рождения".