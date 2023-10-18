ГБР открестилось от бывшей сотрудницы, которая оскандалилась свадьбой во Львове

Средства, за которые молодожены сыграли свадьбу, не обязательно связаны с их прошлой работой, считают в ГБР

В ГБР отреагировали на скандальную свадьбу Роксоланы Москвы и Ростислава Ильницкого во Львове. В ведомстве подчеркнули, что невеста около двух лет не является госслужащей в их структуре.

Об этом сказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она также призвала украинцев не считать чужие деньги и не связывать пышное торжество непременно с работой молодожен.

"В истории с громкой свадьбой во Львове ключевым фактом является то, что невеста – бывшая работница Теруправления ГБР во Львове. Она приказом была уволена из ГБР уже почти два года назад", – объяснила Татьяна Сапьян.

Она подчеркнула, что ведомство не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее поступки и напомнила, что в условиях войны информационная безопасность неотъемлемая часть всеобщей безопасности страны.

"Мы живем в безумном информационном потоке, в который затягивается дезинформация, ИПСО, искажены факты. ГБР призывает украинцев доверять только официальным источникам информации и, если новость содержит сомнительные факты, – обязательно обращаться к первоисточнику", – сказала Татьяна Сапьян.

В ГБР также добавили, что проведение пышной и дорогостоящей свадьбы с участием звезд во время войны — это вопрос гражданской совести и не более. В ведомстве попросили не связывать лакшери свадьбу с прошлой работой молодожен, так как у их родителей может быть неплохое состояние.

Напомним, что Роксолана Москва бывшая сотрудница отдела кадров ГБР во Львовской области, а ее супруг Ростислав Ильницкий недавно уволился с должности прокурора Печерского района Киева. К тому же мать невесты известная во Львове адвокат Богдана Москва.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Ольга Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе во Львове. Артистка заявила, что выполняет функцию Робин Гуда.