З брошкою покійної Єлизавети: королева Камілла зачарувала британців у смарагдовому пальті (фото, відео)
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76-річна дружина Чарльза III одягла брошку у вигляді вершника на коні
На День британських чемпіонів QIPCO 76-річна королева-консорт Великої Британії Камілла відвідала іподром у місті Аскот у Беркширі, обравши для своєї появи розкішне вбрання та відповідну брошку, яка раніше належала її Величності Єлизаветі II. Це не перший вихід дружини Чарльза III у зеленому образі.
У суботу, 21 жовтня, Камілла одягла для заходу сукню-пальто трендового смарагдового кольору бренду Anna Valentine. Королева доповнила приголомшливий ансамбль чорними замшевими чоботями до коліна на середньому підборі, елегантним крислатим капелюшком від Philip Treacy і шкіряними рукавичками.
Свій королівський образ Камілла доповнила золотими сережками Bvlgari та інкрустованою діамантами брошкою, виготовленою на замовлення газети Racing Post ювелірною компанією Alabaster & Wilson Ltd. Покійна Єлизавета II отримала її у день свого 90-річчя у 2016 році. Як бачимо, тепер володаркою аксесуара є її 76-річна невістка.
У вересні Камілла приміряла за один день два вбрання. Вона з’явилася у Франції то в образі Барбі, то в розкішній вечірній сукні.