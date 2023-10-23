Гайді Клум у сукні міді, що облягає, показала вражаючу фігурку в 50 років (фото, відео)

Супермодель доповнила образ яскравим манікюром трендового кольору

Знаменита німецька топ-модель та телеведуча Гайді Клум знову демонструє підтягнуту фігуру у розкішному вбранні. Тільки недавно на вулицях Лос-Анджелеса зірку застали в стильному, червоному костюмі зі шкіри, а зараз Гайді показалась в надзвичайно яскравій сукні, коли вона прямувала на зйомку чергового випуску America’s Got Talent: Fantasy League. Там зірка є зірковим членом журі.

У неділю, 22 жовтня, супермодель постала перед американськими папарацці в сукні довжини міді, що облягає, з незвичайним синьо-коричневим візерунком. Таким чином, 50-річна Клум похвалилася витонченою фігурою, яку ніколи не приховує за оверсайз одягом.

Свій образ німкеня доповнила коричневими туфлями-човниками з гострим носком, великою шкіряною сумочкою оливково-зеленого кольору і парою коричневих величезних сонцезахисних окулярів. Волосся Гайді Клум уклала м’якими хвилями. Завершила вона елегантний лук манікюром трендового червоного кольору.

Гайді Клум пройшлася вулицями Лос-Анджелеса. Фото: Getty Images

50-річна топ-модель похвалилася стрункою фігуркою. Фото: Getty Images

Гайді Клум чарівна як ніколи. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Гайді Клум вийшла на публіку разом із донькою Лені. Зіркова мама віддала перевагу сукні міні, а ось 19-річна модель викликала фурор "голим вбранням".