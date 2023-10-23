Гайді Клум у сукні міді, що облягає, показала вражаючу фігурку в 50 років (фото, відео)
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Супермодель доповнила образ яскравим манікюром трендового кольору
Знаменита німецька топ-модель та телеведуча Гайді Клум знову демонструє підтягнуту фігуру у розкішному вбранні. Тільки недавно на вулицях Лос-Анджелеса зірку застали в стильному, червоному костюмі зі шкіри, а зараз Гайді показалась в надзвичайно яскравій сукні, коли вона прямувала на зйомку чергового випуску America’s Got Talent: Fantasy League. Там зірка є зірковим членом журі.
У неділю, 22 жовтня, супермодель постала перед американськими папарацці в сукні довжини міді, що облягає, з незвичайним синьо-коричневим візерунком. Таким чином, 50-річна Клум похвалилася витонченою фігурою, яку ніколи не приховує за оверсайз одягом.
Свій образ німкеня доповнила коричневими туфлями-човниками з гострим носком, великою шкіряною сумочкою оливково-зеленого кольору і парою коричневих величезних сонцезахисних окулярів. Волосся Гайді Клум уклала м’якими хвилями. Завершила вона елегантний лук манікюром трендового червоного кольору.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Гайді Клум вийшла на публіку разом із донькою Лені. Зіркова мама віддала перевагу сукні міні, а ось 19-річна модель викликала фурор "голим вбранням".