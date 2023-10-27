Колишня Леонардо ді Капріо "вигуляла" розкішну чорну сукню на кінофестивалі у Римі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1384
26-річна Каміла Морроне пройшлася килимовою доріжкою зі своїми знаменитими колегами
Американська актриса та модель Каміла Морроне з’явилася на кінофестивалі у Римі з нагоди презентації нового фільму зі своєю участю під назвою Gonzo Girl ("Дівчина-гонзо"). У компанії голлівудських зірок колишня кохана Леонардо ді Капріо пройшлася червоною килимовою доріжкою.
У четвер, 26 жовтня, папараці зустріли 26-річну знаменитість у драпірованій корсетній сукні на одне плече із чорного шовкового шифону модного бренду Vivienne Westwood.
Свій розкішний образ Каміла підкреслила туфлями з гострим носком на підборах у тон вбранню, тілесним манікюром і додала мінімум аксесуарів у вигляді срібних каблучок та пари сережок-цвяхів.
На заході до Морроне приєдналися колеги по фільму: Віллем Дефо, Зої Сайдел та режисер Патрісія Аркетт. Сюжет фільму заснований на однойменному романі 2015 року Шеріл Делла П’єтра. У фільмі Каміла грає Еллі Руссо — письменницю-початківця.
Нагадаємо, що Каміла Морроне з початку 2017 року зустрічалася з актором Леонардо ді Капріо, який старший за дівчину на 23 роки. 2022 року їхні стосунки завершилися розривом.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 50-річна Гайді Клум показала вражаючу фігуру. Німецька том-модель покрасувалася в сукні міді.