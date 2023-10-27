Колишня Леонардо ді Капріо "вигуляла" розкішну чорну сукню на кінофестивалі у Римі (фото)

26-річна Каміла Морроне пройшлася килимовою доріжкою зі своїми знаменитими колегами

Американська актриса та модель Каміла Морроне з’явилася на кінофестивалі у Римі з нагоди презентації нового фільму зі своєю участю під назвою Gonzo Girl ("Дівчина-гонзо"). У компанії голлівудських зірок колишня кохана Леонардо ді Капріо пройшлася червоною килимовою доріжкою.

У четвер, 26 жовтня, папараці зустріли 26-річну знаменитість у драпірованій корсетній сукні на одне плече із чорного шовкового шифону модного бренду Vivienne Westwood.

Свій розкішний образ Каміла підкреслила туфлями з гострим носком на підборах у тон вбранню, тілесним манікюром і додала мінімум аксесуарів у вигляді срібних каблучок та пари сережок-цвяхів.

На заході до Морроне приєдналися колеги по фільму: Віллем Дефо, Зої Сайдел та режисер Патрісія Аркетт. Сюжет фільму заснований на однойменному романі 2015 року Шеріл Делла П’єтра. У фільмі Каміла грає Еллі Руссо — письменницю-початківця.

Каміла Морроне у розкішному образі в Римі. Фото: Getty Images

26-річна актриса з’явилася на прем’єрі фільму у сукні Vivienne Westwood. Фото: Getty Images

Зої Сайдел, Патрісія Аркетт, Віллем Дефо та Каміла Морроне. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Каміла Морроне з початку 2017 року зустрічалася з актором Леонардо ді Капріо, який старший за дівчину на 23 роки. 2022 року їхні стосунки завершилися розривом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 50-річна Гайді Клум показала вражаючу фігуру. Німецька том-модель покрасувалася в сукні міді.