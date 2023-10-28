Похудевшая Опра Уинфри подчеркнула тонкую талию стильным нарядом (фото)

69-летняя телеведущая смогла сбросить 18 кг, изменив пищевые привычки

Легендарная американская телеведущая и журналистка Опра Уинфри, вслед за певицей Селеной Гомес, продемонстрировала новые параметры своей фигуры после того, как 69-летней знаменитости удалось сбросить за последний год целых 18 килограммов.

В пятницу, 27 октября, Уинфри посетила премьеру документального фильма "Ребенок Максин: История Тайлера Перри", которая прошла на фестивале AFI Fest 2023 в Голливуде, Калифорния, в кинотеатре TCL Chinese Theatre.

Уинфри посетила мероприятие в стильном шелковом комбинезоне серого цвета, накинув на плечи приталенный пиджак в тон. К образу ведущая добавила туфли с острым носком на каблуке, и завершила его аксессуарами в виде кольца и круглых сережек.

Известно, что в прошлом году Опра перестроила свои пищевые привычки. В начале своего пути к похудению вес ведущей составлял около 107 кг, и за год она успешно сбросила 18 кг. Теперь она поддерживает вес примерно на уровне 89 кг, при этом продолжая вести активный образ жизни и наслаждаясь своими любимыми блюдами — тако и макаронами.

Опра Уинфри похудела. Фото: Getty Images

Телеведущая имеет прекрасное чувство стиля. Фото: Getty Images

И не скажешь, что ей 69 лет. Фото: Getty Images

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