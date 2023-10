Наркотики, кома и одиночество: как жил Мэттью Перри, умерший при странных обстоятельствах

СМИ сообщают, что 54-летний актер мог утонуть в джакузи

В субботу, 28 октября, после 16:00 американского актера Мэттью Перри нашли мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Звезды популярного в 90-х сериала "Друзья" не стало на 55 году жизни, которая у мужчины была хоть и успешная, но связана с алкоголизмом и наркотиками.

Будущая звезда появился на свет 19 августа 1969 года в Уильямстауне, штат Массачусетс, США. Его карьера в голливудской индустрии началась в середине 1980-х годов, однако успешным дебютом стала его роль Чендлера Бинга в культовом американском ситкоме "Друзья", который был выпущен с 1994 по 2004 год, и включал в себя 236 эпизодов.

Вместе с Перри обрели славу и его коллеги по ситкому — актеры Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и актрисы Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу. Сам проект получил ряд наград, в том числе "Эмми" и "Золотой глобус".

Мэттью Перри — один из звезд "Друзей". Фото: Getty Images

В 2021 году британский телеведущий, актер и певец Джеймс Корден провел воссоединение звезд сериала "Друзья" спустя 17 лет после выхода в эфир последнего эпизода американского шоу. Во время съемок все актеры исполнили культовую песню "Друзей" — I'll Be There For You. Помимо сериала Перри участвовал в других проектах, к примеру, картинах "Девять ярдов" и "Папе снова 17".

Актеры "Друзей" и ведущий Джеймс Корден. Фото: Getty Images

Отношения и одиночество

Крутил роман с голливудской красоткой Джулией Робертс. Детей у актера не было. Последние его романы были недолговечны. Самые долгие отношения у Мэттью были с литературной агенткой Молли Гервиц — они длились три года. Пара даже обручилась, но позже актер заявил о расставании.

Мэттью Перри и Джулия Робертс вместе сыграли в "Друзьях". Фото: Getty Images

Мэттью Перри со своей коллегой из "Друзей" Кортни Кокс. Фото: Getty Images

Наркотики, алкоголизм и кома

В 2022 году выпустил автобиографическую книгу "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", где откровенно рассказал о проблемах со здоровьем из-за своей зависимости от наркотиков и алкоголизма в прошлом. Фрагмент из The Times: "За всю жизнь я проходил детоксикацию более 25 раз. В первый раз это было в 26 лет. У меня была сильная зависимость от викодина".

В журнале People в октябре прошлого года было опубликовано интервью с Перри, в котором он рассказал, что он едва не умер от передозировки. Он находился в коме две недели под наблюдением врачей. Также он поделился информацией о том, что из-за разрыва толстой кишки ему пришлось перенести почти полтора десятка операций. Ему пришлось использовать калоприемник в течение девяти месяцев.

Мэттью Перри сильно изменился из-за наркотиков и алкоголя. Фото: Getty Images

В прошлом году Перри заявлял, что потратил около 9 миллионов долларов на то, чтобы стать трезвым, и в конце концов одержал победу. Звезда не употреблял наркотики и алкоголь с мая 2021 года.

Смерть Мэттью Перри

В субботу, 28 октября, актера обнаружили мертвым в его доме в американском городе Лос-Анджелес. Трагедия произошла в джакузи, и, согласно информации из правоохранительных источников, на месте происшествия не было обнаружено наркотиков. Сейчас ведется расследование. Согласно данным TMZ, актер мог утонуть.

"Нам рассказали, что Мэттью вернулся домой где-то утром…, и вскоре после этого он отправил своего помощника по поручению. Нам сказали, что когда помощник вернулся примерно через два часа, он увидел, что Мэттью не отвечает… и позвонил в 911… Наши источники говорят, что первые службы быстрого реагирования прибыли на вызов из-за остановки сердца. Непонятно, где именно это произошло", — говорится в материале.

