Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан и остальные "друзья" исполнили культовую песню сериала (фото, видео)

Британский телеведущий и актер Джеймс Корден провел воссоединение звезд сериала "Друзья" в прошлом месяце, через 17 лет после выхода в эфир последнего эпизода. Выпуск "Друзья: Воссоединение" был встречен в целом положительной критикой как со стороны обозревателей, так и со стороны давних поклонников шоу. "Воссоединение" представил Джеймс, хотя многие зрители негативно отнеслись к его участию в проекте.

Корден воссоздал магию друзей на шоу The Late Late Show with James Corden, когда вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом, Дэвидом Швиммером и Мэттью Перри исполнил культовую песню сериала "Друзья" - I'll Be There For You.

Актеры призвали Кордена прокатиться на гольф-багги по студии Warner Bros. перед съемками "игрового" эпизода "Друзей", вышедшего 27 мая.

Смотрите полное видео The Late Late Show with James Corden со звездами сериала "Друзья":

Напомним, что в эпизоде были задействованы несколько приглашенных звезд, в том числе Дэвид Бекхэм, Кара Делевинь, Джастин Бибер и многие другие. Леди Гага и Лиза Кудроу, исполнившая роль Фиби Буффе, исполнили любимую фанатами песню Smelly Cat во время специального выпуска.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри расстался со своей невестой Молли Гервиц.