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"Позор тебе, Дисней": перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла раскритиковали еще до выхода (видео)

"Позор тебе, Дисней": перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла раскритиковали еще до выхода (видео)
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram Disney+

На YouTube-канале Disney Television Animation News вышел 30-секундный ролик анимационного мульсериала под названием Chip 'n' Dale: Park Life ("Чип и Дейл: Жизнь в парке") - шоу совместного производства американской компании The Walt Disney Company и французской компании Xilam Animation. О том, что Disney готовит к выпуску данный проект, стало известно еще в 2019 году.

Сериал расскажет об очаровательных братьях-бурундуках - взлетах и падениях двух маленьких существ, живущих в городском парке.

Премьера мульсериала запланирована на 28 июля 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. Выпуски будут идти по 7 минут. Всего серий Park Life будет 39.

Стоит отметить, что это перезапуск более ранних короткометражных шоу, где бурундуки появлялись вместе с Дональдом Даком, Плуто и бульдогом Бутчем, а не переосмысление Chip ‘n Dale: Rescue Rangers ("Чип и Дейл спешат на помощь") с героями Гайкой, Рокфором и Вжиком. Но проект Disney уже подвергся критике со стороны поклонников сериала о любимых героях-спасателях.

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"Этот стиль анимации разрушил магию", "Ото не Чип и Дейл", "Честно говоря, это выглядит дешево", "Промывание мозгов новому поколению", "Это так грустно .. Позор тебе, Дисней", - пишут подписчики Disney+ в Инстаграме.

Ранее "Телеграф" писал, что второй эпизод сериала "Локи" вызвал гнев зрителей, несмотря на успех первого выпуска.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

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Дисней, Чип и Дейл, Chip 'n' Dale: Park Life, Чип и Дейл: Жизнь в парке.
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