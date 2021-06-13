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Голый Том Хиддлстон, временная путаница и высоченный рейтинг: как начался нашумевший сериал "Локи"

Голый Том Хиддлстон, временная путаница и высоченный рейтинг: как начался нашумевший сериал "Локи"
Обновлено 07:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram officialloki

Американский сериал режиссера Кейт Херрон, основанный на одноименном персонаже из Marvel Comics, получил хвалебные отзывы и высокие баллы как от критиков, поклонников киновселенной Marvel. Первый эпизод о боге хитрости и обмана Локи вышел на стриминговом сервисе Disney+ в среду, 9 июня.

По сюжету, после событий "Мстителей: Финал", когда Локи похищает магический куб Тессеракт, он попадает в полицейскую организацию, которая следит за пространством и временем в мультивселенной. Главному герою предстоит ответить за свои преступления против времени и сделать выбор - быть наказанным за преступления против времени или помочь бюрократической организации в борьбе с серьезной угрозой.

В сериале сыграли Том Хиддлстон, Гугу Мбата-Роу, Вунми Мосаку, Юджин Кордеро, Тара Стронг, Оуэн Уилсон, Ричард Э Грант и другие.

На сайтах-агрегаторах проекту поставили высокие оценки. Так, на Rotten Tomatoes сериал "Локи" удостоился 96% рейтинга. На Metacritic шоу присвоили рейтинг 74 из 100 на основе 28 критиков, что указывает в целом на положительную оценку. На IMDb - 9,1/10.

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Первый сезон будет состоять из 6 эпизодов. Новые серии можно посмотреть по подписке Disney+ или же на сайтах пиратских онлайн-кинотеатров. Выход второго эпизода запланирован на 16 июня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что британский мини-сериал "Анна Болейн" с темнокожей актрисой в главной роли был подвергнут жосткой критике.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 374

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Marvel, Сериалы, Том Хиддлстон, Локи.
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