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Гугу Эмбата-Ро сыграет главную женскую роль в сериале "Локи"

Гугу Эмбата-Ро сыграет главную женскую роль в сериале "Локи"
13:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Недавно также появились слухи, что в сериале может появиться актриса-трансгендер Анжелика Росс.

Как передает Deadline, британская актриса Гугу Эмбата-Ро, известная по культовому сериалу "Доктор Кто", сыграет одну из ролей в предстоящем сериале "Локи" из киновселенной Marvel.

Правда, пока не уточняется, какого именно персонажа исполнит Эмбата-Ро, но источник утверждает, что ей уготована главная женская роль.

Помимо "Доктора Кто", в фильмографии 36-летней актрисы значатся такие проекты, как "Красавица и чудовище", "Утреннее шоу" и "Сиротский Бруклин". 

 
 
 
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The Universe is expanding. #TheFalconAndTheWinterSoldier #WandaVision #Loki Coming soon to #DisneyPlus

Публикация от Tom Hiddleston (@twhiddleston)

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В актерском составе "Локи" Эмбата-Ро составит компанию Оуэну Уилсону, Софии Ди Мартино, а также исполнителю заглавной роли Тому Хиддлстону. 

О сюжете "Локи" пока почти ничего не известно. Действия сериала развернутся после событий, показанных в "Мстителях: Финал", а самого озорника Локи ожидают путешествия по различным вселенным при помощи Тессеракта. Возможно, в телешоу появится также женское воплощение главного героя — согласно слухам, эта роль досталась Софии Ди Мартино.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Актриса, Локи, Гугу Эмбата-Ро, Женская роль в кино.
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