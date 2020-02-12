Гугу Эмбата-Ро сыграет главную женскую роль в сериале "Локи"

Новости культуры:Недавно также появились слухи, что в сериале может появиться актриса-трансгендер Анжелика Росс.

Как передает Deadline, британская актриса Гугу Эмбата-Ро, известная по культовому сериалу "Доктор Кто", сыграет одну из ролей в предстоящем сериале "Локи" из киновселенной Marvel.

Правда, пока не уточняется, какого именно персонажа исполнит Эмбата-Ро, но источник утверждает, что ей уготована главная женская роль.

Помимо "Доктора Кто", в фильмографии 36-летней актрисы значатся такие проекты, как "Красавица и чудовище", "Утреннее шоу" и "Сиротский Бруклин".

В актерском составе "Локи" Эмбата-Ро составит компанию Оуэну Уилсону, Софии Ди Мартино, а также исполнителю заглавной роли Тому Хиддлстону.

О сюжете "Локи" пока почти ничего не известно. Действия сериала развернутся после событий, показанных в "Мстителях: Финал", а самого озорника Локи ожидают путешествия по различным вселенным при помощи Тессеракта. Возможно, в телешоу появится также женское воплощение главного героя — согласно слухам, эта роль досталась Софии Ди Мартино.