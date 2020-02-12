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Среда, 12.02.2020
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"Чрезвычайно слабый старт": почему переименовали "Хищных птиц"

"Чрезвычайно слабый старт": почему переименовали "Хищных птиц"
02:21 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости культуры:Warner Bros. объяснила смену названия "Хищных птиц".

Студия Warner Bros, действительно санкционировала изменение прокатного названия фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".

В беседе с корреспондентами издания The Verge неназванный представитель компании объяснил это нетипичное решение.

По словам источника, это было сделано ради поисковой оптимизации, "чтобы облегчить поиск фильма на сайтах, занимающихся реализацией билетов".

"Хищных птиц" переименовали: новое название фильма

Изначально фильм позиционировался в американском прокате, как "Birds of Prey And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", а после чрезвычайно слабого старта был переименован в "Harley Quinn: Birds of Prey" ("Харли Квинн: Хищные птицы").

В свой первый уик-энд в домашнем прокате экранизация комиксов DC вместо ожидаемых 50-55 миллионов долларов смогла собрать лишь чуть более 33 миллионов долларов и это при внушительном числе копий, которых оказалось больше четырех тысяч. Это был самый слабый старт среди всех фильмов, входивших в расширенную киновселенную DC.

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Опрошенные изданием эксперты назвали несколько причин столь посредственного результата, в том числе плохой маркетинг и невнятные трейлеры. В этой ситуации изменение названия уже вряд ли исправит положение.

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Фильм, Warner Bros., DC, Хищные птицы.
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