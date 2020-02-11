Скачать
Вторник, 11.02.2020
В Офисе президента прокомментировали смену руководства
В Офисе президента прокомментировали смену руководства
Зеленский нашел замену Лутковской в ТКГ
Зеленский нашел замену Лутковской в ТКГ
Месси может стать одноклубником Роналдо
Месси может стать одноклубником Роналдо
Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)
Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)

"Хищных птиц" переименовали: новое название фильма

"Хищных птиц" переименовали: новое название фильма
17:33 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:После неудачного старта в прокате было принято решение переименовать картину.

Фильм "Хищные птицы" по комиксам DC неудачно стартовал в американском прокате и из-за низких кассовых сборов студия Warner Bros. решила сменить его название.

Как пишет Entertainment Weekly, название "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) было заменено на "Харли Квинн: Хищные птицы" (Harley Quinn: Birds of Prey).

Как предполагает издание, таким образом студия рассчитывает повысить интерес аудитории, подчеркнув, что фильм — именно о Харли Квинн.

"Не идеально, но с массой ярких пятен": как западные критики приняли "Хищных птиц"

Супергеройская лента собрала за первый уикенд в Северной Америке 33 миллиона долларов. Ожидалось, что сборы первых четырех дней проката в США и Канаде составят 45-50 миллионов долларов. Мировой прокат (без учета Северной Америки) принес киноленте 48 миллионов долларов. Таким образом, сборы первого уикенда оказались меньше, чем бюджет фильма (84,5 млн долл.).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Warner Bros., Хищные птицы, Харли Квин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Назван напиток, который укрепит иммунитет лучше лекарств
03 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
04 Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
05 Коммуналка за собаку: Зеленский поддержал Брагара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
&quot;Большое строительство&quot;: чем займется &quot;Укравтодор&quot; весной
Чем займется "Укравтодор" весной
Укрзализныця объявила конкурс на должность главы правления
Укрзализныця объявила конкурс на должность главы правления
Реальная цифра больше: озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. чел. в год
Реальная цифра больше: озоновое загрязнение воздуха убивает около 13 тыс. чел. в год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь