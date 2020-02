"Хищных птиц" переименовали: новое название фильма

Новости культуры:После неудачного старта в прокате было принято решение переименовать картину.

Фильм "Хищные птицы" по комиксам DC неудачно стартовал в американском прокате и из-за низких кассовых сборов студия Warner Bros. решила сменить его название.

Как пишет Entertainment Weekly, название "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) было заменено на "Харли Квинн: Хищные птицы" (Harley Quinn: Birds of Prey).

Как предполагает издание, таким образом студия рассчитывает повысить интерес аудитории, подчеркнув, что фильм — именно о Харли Квинн.

Супергеройская лента собрала за первый уикенд в Северной Америке 33 миллиона долларов. Ожидалось, что сборы первых четырех дней проката в США и Канаде составят 45-50 миллионов долларов. Мировой прокат (без учета Северной Америки) принес киноленте 48 миллионов долларов. Таким образом, сборы первого уикенда оказались меньше, чем бюджет фильма (84,5 млн долл.).