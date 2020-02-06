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"Не идеально, но с массой ярких пятен": как западные критики приняли "Хищных птиц"

"Не идеально, но с массой ярких пятен": как западные критики приняли "Хищных птиц"
02:27 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:"Хищные птицы" получили высокий рейтинг у западных критиков.

Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC. На момент публикации данной заметки он составлял 91 процент и был определен на основе отзывов пяти десятков рецензентов.

"Все это так же вкусно, освежающе и одноразово, как жевательная резинка", - отмечает Джастин Чэнг из Los Angeles Times.

"Этот фильм - олицетворение плохого вкуса, рог изобилия грубости, но он странно привлекательный (больше, чем можно было бы ожидать, учитывая прием, который оказали критики "Отряду самоубийц") и увлекательно сумасшедший", - написал Питер Брэдшоу из Guardian.

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"Те, кто надеется на сплав хаоса и остроумия, присущие Дэдпулу, должны снизить градус своих ожиданий: Харли может быть известна своей непредсказуемостью, но "Хищные птицы" играют по всем правилам жанра "боевик", - считает Джон Дефо из The Hollywood Reporter.

"Харли и Джокер мертвы. Да здравствует Харли Квинн", - коротко описал свои впечатления Йен Фрир из Empire Magazine.

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"Это, конечно, не идеально, но с массой ярких пятен - включая оду Мэрилин Монро - "Хищные птицы" умудряются взлететь ближе к концу первого акта, отправляя зрителей в головокружительное путешествие", - резюмировал Джимми О из JoBlo Movie.

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Фильмы, Критики, Хищные птицы.
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