"Не идеально, но с массой ярких пятен": как западные критики приняли "Хищных птиц"

Новости культуры:"Хищные птицы" получили высокий рейтинг у западных критиков.

Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC. На момент публикации данной заметки он составлял 91 процент и был определен на основе отзывов пяти десятков рецензентов.

"Все это так же вкусно, освежающе и одноразово, как жевательная резинка", - отмечает Джастин Чэнг из Los Angeles Times.

"Этот фильм - олицетворение плохого вкуса, рог изобилия грубости, но он странно привлекательный (больше, чем можно было бы ожидать, учитывая прием, который оказали критики "Отряду самоубийц") и увлекательно сумасшедший", - написал Питер Брэдшоу из Guardian.

"Те, кто надеется на сплав хаоса и остроумия, присущие Дэдпулу, должны снизить градус своих ожиданий: Харли может быть известна своей непредсказуемостью, но "Хищные птицы" играют по всем правилам жанра "боевик", - считает Джон Дефо из The Hollywood Reporter.

"Харли и Джокер мертвы. Да здравствует Харли Квинн", - коротко описал свои впечатления Йен Фрир из Empire Magazine.

"Это, конечно, не идеально, но с массой ярких пятен - включая оду Мэрилин Монро - "Хищные птицы" умудряются взлететь ближе к концу первого акта, отправляя зрителей в головокружительное путешествие", - резюмировал Джимми О из JoBlo Movie.