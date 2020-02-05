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Появился украинский трейлер фильма "Гретель и Гензель" (Видео)

Появился украинский трейлер фильма "Гретель и Гензель" (Видео)
12:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Очередная экранизация книги известных немецких писателей братьев Гримм увидит свет уже 20 февраля.

Экранизации старых культовых сказок приобретают все большую популярность, ведь фильм – это идеальный вариант увидеть тот мир, который не можешь нарисовать в своей голове. Поэтому, компания Orion Pictures готова представит фанатам жанра фэнтези трейлеры фильма ужасов "Гретель и Гензель".

Съемками картины занимается известный американский актер и режиссер Оз Перкинс, а также компания Orion Pictures.

Как известно, фильм "Гретель и Гензель" снимали по мотивам книги немецких писателей братьев Гримм, которая впервые вышла в свет в 1812 году. Главными героями в сказке являются двое детей – брат и сестра, которых хочет съесть ведьма-людоедка. Злодейка хорошо замаскировалась, ведь она живет в глухом лесу в домике из сладостей. Однако изобретательным детям удастся спасти свои жизни. 

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По сюжету фильма 2020 года, события будут вращаться вокруг старшей сестры Гретель, которую сыграет звезда хоррора "Оно" София Лилис, и ее младшего брата Гензеля, роль которого исполнит Сэмми Лики. Они отправятся в путешествие по жуткому лесу в поисках пищи. Таким образом дети попадут в домик таинственной бабушки, которую сыграет 65-летняя Элис Криге. Прогулка сестры и брата превратится в настоящий ужас, ведь им придется вступить в схватку со злой ведьмой.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Украинский трейлер, Гретель и Гензель.
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