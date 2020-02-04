"Цепь убийств": вышел украинский трейлер фильма с Николасом Кейджем (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат фильм "Цепь убийств" выйдет 20 февраля 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер фильма "Цепь убийств" с Николасом Кейджем в главной роли.

Кроме Кейджа в триллере также снимались Аннабель Акоста, Энрико Колантони, Райан Квонтен, Алими Баллард, Джон Мак, Энджи Сепеда.

Режиссером выступил Кен Сензель.

По сюжету, судьба однажды сводит вместе трех незнакомцев. Это происходит против их воли, но их связывает жажда мести, отчаянный поиск спасения и цепь загадочных убийств. Троица становится невольными участниками жестокого конфликта, к которому ни один из них не готов.