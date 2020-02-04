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"Цепь убийств": вышел украинский трейлер фильма с Николасом Кейджем (Видео)

"Цепь убийств": вышел украинский трейлер фильма с Николасом Кейджем (Видео)
21:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:В украинский прокат фильм "Цепь убийств" выйдет 20 февраля 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер фильма "Цепь убийств" с Николасом Кейджем в главной роли.

Кроме Кейджа в триллере также снимались Аннабель Акоста, Энрико Колантони, Райан Квонтен, Алими Баллард, Джон Мак, Энджи Сепеда.

Режиссером выступил Кен Сензель.

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По сюжету, судьба однажды сводит вместе трех незнакомцев. Это происходит против их воли, но их связывает жажда мести, отчаянный поиск спасения и цепь загадочных убийств. Троица становится невольными участниками жестокого конфликта, к которому ни один из них не готов.

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Кино, Фильм, Николас Кейдж, Трейлер, Цепь убийств.
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