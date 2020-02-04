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Сериал "Локи": что известно о совместном проекте Disney и Marvel

Сериал "Локи": что известно о совместном проекте Disney и Marvel
16:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Одним из самых ожидаемых проектов от Disney и Marvel является сериал "Локи": что известно о премьере далее.

В 2020 году киногиганты Disney и Marvel взялись создать несколько совместных проектов, среди которых сериал "Локи" (Loki). Как известно, сюжет ленты будет сосредоточен на главном персонаже, о котором ранее был создан одноименный комикс.

Новый проект также будет входить в киновселенную Marvel. Однако премьера "Локи" состоится не раньше, чем весной 2021 года. Создатели сообщили, что лента будет состоять из 6 или 8 эпизодов, бюджет для которых выделен достаточно большой.

Известно, что события в сериале будут происходить после истории фильма "Мстители: Завершение". Изменчивый злодей Локи, который уже появлялся во второстепенных ролях в других картинах, вернется к образу Бога коварства. На этот раз он будет главным персонажем истории.

Съемочную группу возглавит сам Кевин Фейдж, который является председателем Marvel Studios. Он сел в кресло продюсера. Его помощником стал Майкл Уолдрон, а режиссером выступит Кейт Херрон. Ранее в сети появилась информация, что Тайка Вайтити якобы приглашен работать над сериалом, однако он будет режиссировать всего одну или две серии.

Том Хиддлстон на видео показал подготовку к съемкам сериала "Локи"

Актеры и роли в сериале "Локи": Том Хиддлстон – Локи,  София Ди Мартино, Оуэн Уилсон.

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