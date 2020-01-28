Том Хиддлстон на видео показал подготовку к съемкам сериала "Локи"

Новости культуры:Съемки сериала уже начались, подтверждением чему стало короткое видео, которое исполнитель заглавной роли Том Хиддлстон выложил на своей официальной странице в Instagram.

Актер продемонстрировал прыжок, который на этапе постпродакшна превратится в "супергеройский".

В скором времени персонаж Marvel Локи, известный зрителям по фильмам о Мстителях, обретет сольный телепроект.

В ролике можно увидеть, как Хиддлстон, подвешенный на специальных эластичных тросах, совершает прыжок в воздух, а затем приземляется на мягкий батут. Правда, этот трюк — лишь подготовка к съемкам. На это указал сам актер, сопроводив свой пост такой подписью:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Prep is going really well. #Loki Публикация от Tom Hiddleston (@twhiddleston) 27 Янв 2020 в 11:35 PST

Подготовка проходит на отлично. #Loki.

На данный момент о сюжете "Локи" почти ничего не известно. Мы лишь знаем, что действия сериала развернутся после событий, показанных в "Мстителях: Финал". Напомним, в этом фильме озорнику Локи удалось скрыться в одной из мультивселенных, прихватив с собой Тессеракт. Кроме того, предстоящее телешоу будет каким-то образом перекликаться с фильмом "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия". В связи с "Локи" ходит также слух, что зрителям доведется увидеть женскую версию заглавного героя.

Премьера сериала предварительно намечена на весну 2021 года.