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Том Хиддлстон на видео показал подготовку к съемкам сериала "Локи"

Том Хиддлстон на видео показал подготовку к съемкам сериала "Локи"
15:01 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Съемки сериала уже начались, подтверждением чему стало короткое видео, которое исполнитель заглавной роли Том Хиддлстон выложил на своей официальной странице в Instagram.

Актер продемонстрировал прыжок, который на этапе постпродакшна превратится в "супергеройский".

В скором времени персонаж Marvel Локи, известный зрителям по фильмам о Мстителях, обретет сольный телепроект.

В ролике можно увидеть, как Хиддлстон, подвешенный на специальных эластичных тросах, совершает прыжок в воздух, а затем приземляется на мягкий батут. Правда, этот трюк — лишь подготовка к съемкам. На это указал сам актер, сопроводив свой пост такой подписью: 

 
 
 
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Prep is going really well. #Loki

Публикация от Tom Hiddleston (@twhiddleston)

Подготовка проходит на отлично. #Loki.

Кто появится в сиквеле "Доктора Стрэнджа"?

На данный момент о сюжете "Локи" почти ничего не известно. Мы лишь знаем, что действия сериала развернутся после событий, показанных в "Мстителях: Финал". Напомним, в этом фильме озорнику Локи удалось скрыться в одной из мультивселенных, прихватив с собой Тессеракт. Кроме того, предстоящее телешоу будет каким-то образом перекликаться с фильмом "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия". В связи с "Локи" ходит также слух, что зрителям доведется увидеть женскую версию заглавного героя.

Премьера сериала предварительно намечена на весну 2021 года.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Том Хиддлстон, Локи.
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