Оуэн Уилсон будет сотрудничать с Marvel: подробности

Новости культуры:Актер снимется в одном из сериалов по комиксам Marvel.

Актер Оуэн Уилсон сыграет в сериале о злодее Локи по комиксам Marvel.

Какого персонажа доверят сыграть актеру, пока не уточняется. Это будет первый опыт сотрудничества Уилсона с Marvel, пишет Variety.

В скандинавского бога хитрости и обмана снова перевоплотится Том Хиддлстон, игравший Локи в целой серии полнометражных экранизаций комиксов. Главную женскую роль исполнит начинающая актриса София Ди Мартино.

Режиссером некоторых эпизодов "Локи" станет Кейт Херрон. Премьера ожидается в 2021 году на стриминговом сервисе Disney+.