Сиквел "Доктора Стрэнджа" "нашел" сценариста

Новости культуры:Mavel Studios постепенно определяется с творческой командой "Доктора Стрэнджа 2".

Сценаристом фильма "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" станет Майкл Валдрон. На данный момент он работает над телесериалом "Локи", еще одним проектом из киновселенной Marvel, а ранее успел поучаствовать в создании знаменитого мультсериала для взрослых "Рик и Морти".

Доверив Валдрону столь масштабный проект, как сиквел "Доктора Стрэнджа", Marvel Studios, судя по всему, довольна его вкладом в разработку "Локи".

Что до режиссера предстоящей картины, то пока это место остается вакантным. Изначально постановка была доверена Скотту Дерриксону, но по неназванным причинам он покинул свой пост. Теперь Marvel находится в поиске нового человека на эту позицию, ранее прошел слух, что выбор студии пал на Сэма Рэйми, который известен как автор трилогии "Человек-паук" с Тоби Магуайром в главной роли.

Релиз "Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия" намечен на 7 мая 2021 года. Какой-либо информации о содержании фильма пока нет. Предполагается, что сюжет будет перекликаться с событиями сериала "Ванда/Вижн", а среди ведущих персонажей может оказаться Алая Ведьма.