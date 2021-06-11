Продолжение супергеройского фильма "Аквамен" по комиксам DC: стало известно название сиквела

Наверняка никого не оставил равнодушным, особенно женскую половину зрителей, Джейсон Момоа, сыгравший главного героя - Аквамена. 16 декабря 2022 года на большие экраны выйдет продолжение фильма, интерес к которому режиссер Джеймс Ван постепенно подогревает.

На своей странице в Инстаграм он опубликовал несколько фото, на которых виден заголовок и возможный вариант заставки сиквела будущей картины.

Продолжение "Аквамена" будет называться "Затерянное королевство" (The Lost Kingdom).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от James Wan (@creepypuppet)

Ранее, "Телеграф" писал, что Джеймс Ван уже рассказывал о подробностях предстоящего фильма. Режиссер отметил, что сиквел будет более серьезным и более актуальным для современного мира.