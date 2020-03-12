У сериала "Локи" пополнение: к проекту присоединился Ричард Э Грант

Новости культуры:Роль актера еще не известна, но вероятно что это будет злодей.

По данным информированного источника, в съемках сериала "Локи" примет участие Ричард Грант. Роль британского актера неизвестна, но источник сообщает, что он появится только в одной серии.

Ричард Э. Грант известен своими ролями в фильмах "Уитнэйл и я", "Дракула Брэма Стокера", "Гудзонский ястреб". В 2019 году он номинировался на "Оскар" за роль в фильме "Сможете ли вы меня простить?". Участие в сериале "Локи" не будет первым его опытом сотрудничества с Disney. Ранее он уже сыграл доктора Зандера Райса в "Логане" и генерала Энрика Прайда в "Звездных войнах: Скайуокер. Восход". В настоящий момент актер снимается в сериале "Послания из другого мира".

Главную роль в сериале сыграет Том Хиддлстон. В нем снимаются также Оуэн Уилсон ("Ночь в музее"), Гугу Мбата-Роу ("Утреннее шоу") и Софи Ли Мартино ("В пустыне смерти").

Шоураннером "Локи" выступает Майкл Уодрон. Премьера запланирована на весну 2021 года. В сериале будет рассказано о том, как приемный сын Одина с помощью Тессеракта влияет на историю человечества. В уже показанном тизере видно, что бороться с проделками Локи будет организация, следящая за порядком в Мультивселенной, — Time Variance Authority (Управление временными изменениями).