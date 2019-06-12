"Чип и Дейл" возвращаются: компания Disney перезапустит популярный мультфильм

Disney уже анонсировали перезапуск культовой анимационной ленты.
Мультфильм "Чип и Дейл", первая серия которого вышла в 1989 году, до сих пор транслируют на телевидении и он пользуется большой популярностью среди детей. Однако, как сообщает The Variety, представители компании Disney решили, что пора снять новый сезон.
В нем будет тридцать девять серий, продолжительность каждой из которых будет в пределах семи минут.
За перезапуск культового мультфильма будет отвечать парижская компания Xiam, а также лондонский отдел студии Disney. В центре сюжета неизменно появятся любимые бурундуки, которые будут традиционно попадать в приключения.