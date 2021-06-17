"Наплели черти-что": вторая серия долгожданного "Локи" разочаровала зрителей

В среду, 9 июня, на стриминговом сервисе Disney+ стартовал новый сериал о киновселенной Marvel, в котором расскажут, что случилось с богом хитрости и обмана Локи после событий "Мстителей: Финал".

И если первая серия сериала зашла "на ура", то уже второй эпизод немного разочаровал зрителей. Несмотря на поток шуток, общее настроение сериала таки довольно мрачное. А после выхода новой серии мрачными оказались и отзывы.

"Наплели черти чего", "Не особо понял логику", "Где-то мы это видели", "простите, но настоящий идиотизм это говорить, что сериал, снятый по комиксу - не реалистичен", "Болтовня, болтовня, болтовня" - пишут в сети.

Напомним, что первый сезон сериала будет состоять из 6 эпизодов, в которых расскажется о том, что случилось с Локи, после того как его похитил магический куб Тессеракт. Герой предстанет перед сложным для себя выбором - быть наказанным за свои преступления или же перейти на сторону добра.

В сериале сыграли Том Хиддлстон, Гугу Мбата-Роу, Вунми Мосаку, Юджин Кордеро, Тара Стронг, Оуэн Уилсон, Ричард Э Грант и другие.

Ранее, "Телеграф" писал, что студия Marvel представила новые промовидео к фильму "Черная вдова". Новый ролик показывает погоню, во время которой две сестры сближаются между собой.