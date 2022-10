Звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри откровенно рассказал о наркозависимости

Актер говорит, что проходил детоксикацию более 25 раз

Американский актер Мэтью Перри, которого многие запомнили по роли Чендлера из сериала "Друзья", откровенно рассказал о своей зависимости.

Своей историей он поделился в собственной книге "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Друзья, любовники и большая ужасная вещь"), которая уйдет в продажу 1 ноября. Фрагмент из нее публикует The Times.

"За всю жизнь я проходил детоксикацию более 25 раз. В первый раз это было в 26 лет. У меня была сильная зависимость от викодина", — написал он.

Он отметил, что если внимательно смотреть третий сезон "Друзей", то можно заметить, что к последнему эпизоду он сильно похудел. Это связано с тем, что опиоиды отбивают аппетит и вызывают постоянную рвоту.

В частности, по его словам, в последней серии третьего эпизода он был одет в белую рубашку и светло-коричневые брюки, которые были больше его на три размера.

Перри отметил, что за годы съемок сериала его вес колебался от 40 до 72 килограмм.

"Траекторию моей зависимости можно понять, если будете измерять мой вес от сезона к сезону — когда я набираю вес, это алкоголь; когда я худой, это таблетки. Когда у меня "эспаньолка" — это много таблеток", — написал он.

