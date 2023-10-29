Умер звезда "Друзей" Мэттью Перри

Актера не стало на 55 году жизни

Стало известно о смерти знаменитого канадо-американского актера и сценариста Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья". Мужчины не стало в возрасте 54 лет.

О смерти Перри сообщает издание The New York Post. Актера обнаружили без признаков жизни в джакузи своего роскошного дома в известном районе Лос-Анджелеса — Пасифик-Палисейдс.

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что сотрудники службы экстренного реагирования срочно прибыли по адресу после звонка с сообщением об остановке сердца актера. Позвонил в службу 911 его ассистент.

Сообщается, что у звезды "Друзей" случилась остановка сердца, при этом рядом с телом не было обнаружено ни наркотических веществ, ни признаков насилия. Известно, что Перри, сильно злоупотреблявший при жизни наркотиками и алкоголем, не был женат и не имел детей.

Фото: Getty Images

В автобиографии он утверждал, что прошел через процесс реабилитации 15 раз и перенес 14 операций на желудке. Актер утверждал, что чуть не умер в 2018 году из-за перфорации желудочно-кишечного тракта. Он провел две недели в коме и пять месяцев в больнице. Ему также пришлось использовать калоприемник в течение девяти месяцев.

В прошлом году Перри заявлял, что потратил около 9 миллионов долларов на то, чтобы стать трезвым, и в конце концов одержал победу. Звезда не употреблял наркотики и алкоголь с мая 2021 года.

Фото: Getty Images

Последнее фото актера в Инстаграме датируется 23 октября, и по мистическому стечению обстоятельств, на нем Мэттью Перри запечатлен в том самом домашнем бассейне. "О, такая теплая вода кружит вокруг, вам хорошо? Я Мэттман", — подписал фотографию актер.

В 1994 году Мэттью Перри начал свою карьеру в сериале "Друзья", исполняя роль Чендлера Бинга. Кроме того, он принял участие в нескольких других известных фильмах: "Поспешишь — людей насмешишь" (1997), "Девять ярдов" (2000) и "Папе снова 17" (2009).

Мэттью Перри — один из звезд "Друзей". Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что от рака умер американский актер Кит Джефферсон. Он был героем многих фильмов Квентина Тарантино.