Помер зірка "Друзів" Меттью Перрі

Актора не стало на 55 році життя

Стало відомо про смерть знаменитого канадо-американського актора та сценариста Меттью Перрі, відомого за роллю Чендлера Бінга у ситкомі "Друзі". Чоловіка не стало у віці 54 років.

Про смерть Перрі повідомляє видання The New York Post. Актора знайшли без ознак життя у джакузі свого розкішного будинку у відомому районі Лос-Анджелеса – Пасіфік-Палісейдс.

Джерела у правоохоронних органах повідомили TMZ, що співробітники служби екстреного реагування терміново прибули на адресу після дзвінка з повідомленням про зупинку серця актора. Зателефонував до служби 911 його асистент.

Повідомляється, що у зірки "Друзів" сталася зупинка серця, при цьому поряд із тілом не було виявлено ні наркотичних речовин, ні ознак насильства. Відомо, що Перрі, який сильно зловживав за життя наркотиками та алкоголем, не був одружений і не мав дітей.

Фото: Getty Images

В автобіографії він стверджував, що пройшов через процес реабілітації 15 разів та переніс 14 операцій на шлунку. Актор стверджував, що мало не помер у 2018 році через перфорацію шлунково-кишкового тракту. Він провів два тижні в комі та п'ять місяців у лікарні. Йому також довелося використовувати калоприймач протягом дев'яти місяців.

Торік Перрі заявляв, що витратив близько 9 мільйонів доларів на те, щоб стати тверезим, і зрештою здобув перемогу. Зірка не вживав наркотиків та алкоголю з травня 2021 року.

Фото: Getty Images

Останнє фото актора в Інстаграмі датується 23 жовтня, і за містичним збігом обставин, на ньому Меттью Перрі зображений у домашньому басейні. "О, така тепла вода кружляє навколо, вам добре? Я Меттман", — підписав світлину актор.

У 1994 році Меттью Перрі розпочав свою кар'єру в серіалі "Друзі", виконуючи роль Чендлера Бінга. Крім того, він взяв участь у кількох інших відомих фільмах: "Поспішиш — людей насмішиш" (1997), "Дев'ять ярдів" (2000) та "Татові знову 17" (2009).

Меттью Перрі - один із зірок "Друзів". Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що від раку помер американський актор Кіт Джефферсон. Він був героєм багатьох фільмів Квентіна Тарантіно.