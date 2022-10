Зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі відверто розповів про наркозалежність

Актор каже, що проходив детоксикацію понад 25 разів

Американський актор Метью Перрі, якого багато хто запам’ятав за роль Чендлера з серіалу "Друзі", відверто розповів про свою залежність.

Своєю історією він поділився у власній книзі "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Друзі, коханці та велика жахлива річ"), яка піде у продаж 1 листопада. Фрагмент із неї публікує The Times.

"За все життя я проходив детоксикацію понад 25 разів. Уперше це було у 26 років. У мене була сильна залежність від вікодину", — написав він.

Він зазначив, що якщо уважно дивитися третій сезон "Друзів", то можна помітити, що до останнього епізоду він дуже схуд. Це пов’язано з тим, що опіоїди відбивають апетит і викликають постійне блювання.

Зокрема, за його словами, в останній серії третього епізоду він був одягнений у білу сорочку та світло-коричневі штани, які були більшими за нього на три розміри.

Перрі зазначив, що за роки знімання серіалу його вага коливалася від 40 до 72 кілограмів.

"Траєкторію моєї залежності можна зрозуміти, якщо вимірюватимете мою вагу від сезону до сезону — коли я набираю вагу, це алкоголь; коли я худий, це таблетки. Коли у мене "еспаньйолка" — це багато таблеток", — написав він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно стало відомо про смерть актора, коміка, сценариста та продюсера Роббі Колтрейна, який запам’ятався роллю Геґріда із серії фільмів про Гаррі Поттера. За даними ЗМІ він мав цілий набір хвороб, який і привів його до смерті.