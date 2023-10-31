"Час йшов на хвилини": командувач ССО розкрив нові деталі спецоперацій на "Азовсталі"

Українські воїни добровільно йшли захищати "Азовсталь"

Командувач Сил спеціальних операцій (ССО) Віктор Хоренко вперше розповів про спецоперації на " Азовсталі ". За його словами, під час оборони Маріуполя від російських окупантів у 2022 році бійці ЗСУ провели сім успішних вертолітних вильотів для передачі боєкомплекту захисникам заводу, евакуації поранених та доставки добровольців.

Він наголосив, що українські воїни самі викликалися захищати "Азовсталь". Деталі військовий озвучив в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі "ССО України".

"Основним нашим завданням була доставка вертольотами боєкомплекту. Але коли приходять 10 добровольців, які кажуть: "Ми хочемо летіти захищати "Азовсталь", то доводиться приймати важкі рішення. Що доставляти: БК, медикаменти, засоби зв’язку або людей, які захищатимуть. Або коли у тебе 15 тонн вантажу, а один вертоліт може взяти лише близько двох. Час на виконання операції тоді йшов на хвилини, вивантаження не повинно було перевищувати 10 хвилин", — зазначив Хоренко.

Генерал-майор також розповів, що зв’язок тримав безпосередньо з командиром бригади спецпризначення "Азов" Денисом Прокопенко (Редісом), який на той час навіть не здогадувався, що спілкується з командувачем ССО.

Нагадаємо, що в перші місяці повномасштабної війни росії проти України проросійські паблики писали про збиті українські гелікоптери на підльоті до Маріуполя. Українська сторона не підтверджувала жодних спецоперацій із постачання захисників оточеного міста.

Лише згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що були бойові польоти української авіації. Глава держави також визнав загибель багатьох українських льотчиків, котрі намагалися прорватися на "Азовсталь". Український лідер пояснив, що захисникам Маріуполя доставлялися їжа та ліки. Були спроби забрати поранених. Під час операцій коментарі не давали через те, що в районі заводу на той момент працювали ворожі ППО.

Раніше "Телеграф" повідомив, що деякі українці на 9-й рік війни у своїй країні не знають навіть загалом, що відбувається на фронтах, де їх співвітчизники щодня віддають життя. Такий стан справ викликав чималий резонанс у мережі.

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