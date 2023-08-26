"Редіс" повернувся до України у липні

Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко з позивним "Редіс" після полону, перебування в Туреччині та повернення в Україну вже приступив до роботи. Його основне завдання зараз – повернення воїнів, які перебувають у полоні.

Про це розповів начальник штабу бригади спецназу "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич. За його словами, всі дуже зраділи поверненню Прокопенка – бойовий дух солдатів виріс.

"Кожен боєць готовий покласти життя за "Редіса", адже той у свою чергу готовий зробити те саме за кожного "азовця", — зазначив "Тавр".

Богдан Кротевич додав, що основний напрямок діяльності "Редіса" зараз — повернення полонених українських воїнів. Прокопенко надає певний вплив на перебіг обміну.

"У нього можливостей зробити це більше – я так вважаю. Насправді треба розуміти, що деякі представники росії – з військової ланки, вони її поважають", – сказав Кротевич.

Нагадаємо, що командири "Азова", серед яких і "Редіс", майже 10 місяців провели у Туреччині. Туди їх відправили в рамках обміну полоненими з росією після того, як 20 травня 2022 вони вийшли з "Азовсталі" в Маріуполі і потрапили в полон до росіян. В Україну захисники Маріуполя повернулися у липні 2023 року.

Як повідомляв "Телеграф", на початку серпня Прокопенко взяв участь у навчаннях воїнів "Азова". Особливу увагу під час навчань було приділено швидкому аналізу обстановки та прийняття рішень на полі бою при взаємодії різних пологів військ.