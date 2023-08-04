Після повернення з Туреччини воїн проходив реабілітацію і тепер знову готовий повернутися у стрій

Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко з позивним "Редис", який у рамках обміну полоненими був повернутий додому з Туреччини, повернеться до виконання бойових завдань. Він уже взяв участь у навчаннях воїнів "Азова".

Відповідне фото з "Редисом" було опубліковано у Telegram-каналі полку. Українського військового помітили на тактичних навчаннях бійців.

"Основна мета тактичних занять — відпрацювання практичних питань планування та організації бою у наступі та обороні, управління підрозділами у бою та їх всебічного забезпечення", - пишуть у пресслужбі "Азова".

Особливу увагу під час навчань було приділено швидкому аналізу обстановки та прийняття рішень на полі бою при взаємодії різних пологів військ.

"За результатами тактико-стройових занять командуванням та інструкторами було проведено аналіз помилок, після чого розпочали маневри з бойовими стрільбами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 травня 2022 року Денис Прокопенко разом з іншими захисниками Маріуполя потрапив у полон до російських окупантів. У вересні їх було звільнено і згідно з певною угодою командири "Азовсталі" були інтерновані до Туреччини. Додому вони повернулися у липні 2023 року. Незабаром після цього командувач Нацгвардії Олександр Півненко зробив інтригуючу заяву щодо повернення "Редиса" на фронт. Він сказав, що це може статися протягом місяця.