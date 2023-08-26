"Редис" вернулся в Украину в июле

Командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис" после плена, пребывания в Турции и возвращения в Украину, уже приступил к работе. Его основная задача сейчас – возвращение находящихся в плену воинов.

Об этом рассказал начальник штаба бригады спецназа "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич. По его словам, все очень обрадовались возвращению Прокопенко – боевых дух солдат вырос.

"Каждый боец готов положить жизнь за "Редиса", ведь тот в свою очередь готов сделать то же за каждого "азовца", — отметил "Тавр".

Богдан Кротевич добавил, что основное направление деятельности "Редиса" сейчас — возвращение пленных украинских воинов. Прокопенко оказывает определенное влияние на ход обмена.

"У него возможностей сделать это больше – я так считаю. На самом деле нужно понимать, что некоторые представители россии – из военного звена, они его уважают", – сказал Кротевич.

Напомним, что командиры "Азова", среди которых и "Редис", почти 10 месяцев провели в Турции. Туда их отправили в рамках обмена пленными с россией после того, как 20 мая 2022 года они вышли из "Азовстали" в Мариуполе и попали в плен к россиянам. В Украину защитники Мариуполя вернулись в июле 2023 года.

Как сообщал "Телеграф", в начале августа Прокопенко принял участие в учениях воинов "Азова". Особе внимание в ходе учений было уделено быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск.