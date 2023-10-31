"Время шло на минуты": командующий ССО раскрыл новые детали спецопераций на "Азовстали"

Украинские воины добровольно вызывались защищать "Азовсталь"

Командующий Сил специальных операций (ССО) Виктор Хоренко впервые рассказал о спецоперациях на "Азовстали". По его словам, во время обороны Мариуполя от российских оккупантов в 2022 году бойцы ВСУ провели семь успешных вертолетных вылетов для передачи боекомплекта защитникам завода, эвакуации раненых и доставки добровольцев.

Он подчеркнул, что украинские воины сами вызывались защищать "Азовсталь". Детали военный озвучил в интервью, опубликованном на YouTube-канале "ССО Украины".

"Основной нашей задачей была доставка вертолетами боекомплекта. Но, когда приходят 10 добровольцев, которые говорят: "Мы хотим лететь защищать "Азовсталь", то приходится принимать трудные решения. Что доставлять: БК, медикаменты, средства связи, или людей, которые будут защищать. Или, когда у тебя 15 тонн груза, а один вертолет может взять лишь около двух. Время на выполнение операции тогда шло на минуты, выгрузка не должна была превышать 10 минут", — отметил Хоренко.

Генерал-майор также рассказал, что связь держал напрямую с командиром бригады спецназначения "Азов" Денисом Прокопенко (Редисом), который в то время даже не догадывался, что общается с командующим ССО.

Напомним, что в первые месяцы полномасштабной войны рф против Украины пророссийские паблики писали о сбитых украинских вертолетах на подлете к Мариуполю. Украинская сторона не подтверждала каких-либо спецопераций по снабжению защитников окруженного города.

Только спустя некоторое время президент Владимир Зеленский подтвердил, что были боевые полеты украинской авиации. Глава государства также признал гибель многих украинских летчиков, которые пытались прорваться на "Азовсталь". Украинский лидер пояснил, что защитникам Мариуполя доставлялись еда и лекарства. Были попытки забрать раненых. Во время проводимых операций комментарии не давали из-за того, что в районе завода в тот момент работали вражеские ПВО.

Ранее "Телеграф" сообщил, что некоторые украинцы на 9-й год войны в своей стране не знают даже в общих чертах, что происходит на фронтах, где их же соотечественники ежедневно отдают жизни. Такое положение дел вызвало немалый резонанс в сети.

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