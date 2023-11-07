"Воевать за Украину – не заслуга": Фарион сделала новое заявление

Экс- депутатка предложила русскоязычным военным отпавиться в россию

Одиозная украинская общественная деятельница и экс-нардеп Ирина Фарион, попавшая в громкий скандал, решила оправдаться и опубликовала новое заявление относительно бойцов ВСУ, и, в частности, бойцов "Азова". Она заявила, что воевать за Украину – это не заслуга.

Языковед написала, что языком Вооруженных сил и других военных формирований является государственный. Новый пост она опубликовала в своем Telegram – канале.

Фарион заявила, что защищать государство — святая конституционная обязанность каждого гражданина.

"Кто этого не делает, должен быть наказан за уклонение. Воевать хоть в каких-либо подразделениях — это не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку. Тех, кто не знает государственного языка, кто бы они ни были — презирают. И брезгуют ими", — написала общественная деятельница.

По ее мнению, говорить в украинском войске на "московском языке — это постоянно создавать опасность для собратьев, которые совершенно правильно каждого москворотого должны воспринимать как врага. Потому что для пуйла украинский язык опаснее украинского оружия".

Фарион добавила, что "оправдывать москворотых в армии – удалять нашу победу или еще хуже – воевать за еврорашу". И добавила, что нужно учить язык. Тем, кто этого делать не хочет она предложила ехать в Россию.

Ее новое заявление вызвало множество недовольных комментариев.

Напомним, что одиозный языковед и бывший народный депутат от "Свободы" Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами тех военных ВСУ, которые разговаривают на русском языке, и посоветовала им называть себя "рускими".

Ранее "Телеграф" сообщил, что бойцы "Азова" отреагировали на заявление Фарион. Так майор ВСУ Максим Жорин в своем telegram-канале впервые обнародовал пост на российском языке.