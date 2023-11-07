Фарион доигралась? Языковой омбудсмен обратился в СБУ из-за скандала

Дискриминация и дискредитация кого-либо в Украине запрещена

На фоне языкового скандала, спровоцированного Ириной Фарион, которая высказалась против русскоязычных бойцов "Азова", Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к общественности. Он отметил, что дискриминация и дискредитация не допустимы и запрещены законом.

Необходимые меры, как отметил омбудсмен, будут приняты, ведь он обратился в правоохранительные органы и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в своем Telegram.

Хотя омбудсмен и не конкретизировал, кого именно подразумевает под лицом, разжигающим скандал, но можно прийти к выводу, что речь идет именно об Ирине Фарион. Кроме того, он обратил внимание на то, что в Вооруженных Силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных меньшин, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства.

А нежелательное для определенных лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание по отношению к такому лицу или группе лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы – это притеснение, форма дискриминации, запрещенная действующим законодательством Украины.

"Лично обратился в соответствующие органы государственной власти — Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования", — добавил Лубинец.

Как он отметил, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

Также омбудсмен призвал всех, особенно публичных лиц, сознательно относиться к идеям и взглядам, которые они транслируют, а медиа — ответственно относиться к распространяемой информации.

"Дискриминация и дискредитация кого-либо в Украине запрещена", — резюмировал Лубинец.

Напомним, "Телеграф" писал, что, попавшая в громкий скандал одиозная украинская общественная деятельница и экс-нардепка Ирина Фарион, решила оправдаться и опубликовала новое заявление относительно бойцов ВСУ, и, в частности, бойцов "Азова". Она заявила, что воевать за Украину – это не заслуга.