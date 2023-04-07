Фаріон стала на захист суржику - і пояснила, чому

Нинішній суржик – це не шлях до московської мови. Це реверсний процес

Народний депутат України Ірина Фаріон вважає, що російськомовні українці зараз становлять загрозу цілому світові та встала на захист сужрику.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Телеграфу".

На її думку, російськомовні українці, які зараз роз’їхалися по різних країнах, стали тепер "загрозою для цілого світу".

"Вони й там вимагатимуть російськомовних шкіл для своїх дітей. Це ж насправді, як короста якась. Це типу: дайте мені право бути негідником. Тобто узаконьте моє відступництво. Ну добре, напиши собі в паспорті: "яничар". Ти яничар, ти зрадив мову своїх батьків, напиши в паспорті це!", — Каже депутат.

Фаріон вважає, що українцям у розмові зі своїми російськомовними співвітчизниками потрібно "перестати їх розуміти", а от тих, хто розмовляє суржиком, — безумовно підтримувати.

"Щодо суржику. Люблю слухати мову в інтерв’ю з українцями в час страшної війни. Бо мова там не комунікація – а сенс життя. Нинішній суржик – це не шлях до московської мови. Це реверсний процес: коли ми від суржику — до мови дідів і прадідів. Отут треба людині максимально допомогти. І жодною мірою публічно не виправляти", — підкреслює Фаріон.

Більше про путіна за ґратами та зрадників-яничарів серед українців, про паспорти негромадян та що маємо зробити з "російським" населенням Криму після звільнення півострова ви можете прочитати в повному інтерв’ю Ірини Фаріон "Телеграфу" під назвою "Доки будуть так звані російськомовні українці, росія лізтиме війною їх захищати, – Ірина Фаріон".

Раніше ми писали, що західні ЗМІ постять фейки про "геноцид російськомовних" в Україні.