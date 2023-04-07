Фарион встала на защиту суржика - и объяснила, почему

Нынешний суржик – это не путь к московскому языку. Это реверсный процесс

Народный депутат Украины Ирина Фарион считает, что русскоговорящие украинцы сейчас представляют угрозу целому миру и встала на защиту суржика.

Об этом она заявила в интервью "Телеграфу".

По её мнению русскоговорящие украинцы, которые сейчас разъехались по разным странам стали теперь "угрозой для целого мира".

"Они и там потребуют русскоязычных школ для своих детей. Это же на самом деле, как чесотка какая-то. Это типа: дайте мне право быть подлецом. То есть узаконьте мое отступничество. Ну ладно, напиши себе в паспорте: янычар. Ты янычар, ты изменил языку своих родителей, напиши в паспорте это!", — говорит депутат.

Фарион считает, что украинцам в разговоре со своими русскоговорящими соотечественниками нужно "перестать их понимать", а вот говорящих на суржике — безусловно поддерживать.

"Относительно суржика. Люблю слушать язык в интервью с украинцами во время страшной войны. Потому что язык там не коммуникация – смысл жизни. Нынешний суржик – это не путь к московскому языку. Это реверсный процесс: когда мы от суржика — к языку дедов и прадедов. Здесь нужно человеку максимально помочь. И ни в коем случае публично не исправлять", — подчеркивает Фарион.

Больше о путине за решеткой и предателях-янычарах среди украинцев, о паспортах неграждан и о том, что делать с "русским" населением Крыма после освобождения полуострова вы можете прочитать в полном интервью Ирины Фарион "Телеграфу" под названием "Пока есть так называемые русскоязычные украинцы, россия будет лезть войной их защищать — Ирина Фарион".

Ранее мы писали, что западные СМИ постят фейки про "геноцид русскоговорящих" в Украине.