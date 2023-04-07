Пока есть так называемые русскоязычные украинцы, россия будет лезть войной их защищать, – Ирина Фарион

Народный депутат Украины VII созыва, доктор филологических наук рассказала "Телеграфу" о воспитании нации

О путине за решеткой и предателях-янычарах среди украинцев, о паспортах неграждан и о том, что делать с "русским" населением Крыма после освобождения полуострова, о русскоязычных защитниках Украины, о настоящем отношении президента Зеленского к украинскому языку, а также — о новых успехах в утверждении родного языка внука Дмитрика, при упоминании о котором Ирина Фарион просто сияет от счастья, – в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Мы должны перестать их понимать. С улыбкой"

– Выдача ордера на арест путина Международным уголовным судом в Гааге, кажется, не оставила цивилизованному миру другого выхода, кроме как победить этого кровавого диктатора. Какие ваши ощущения – как много времени это займет?

– Очень сложный вопрос. После такого исторического ада, через который прошла и проходит наша нация, справедливость становится неожиданной. Я совсем не надеялась, что будет ордер на арест. Думаю, таким же неожиданным станет сам его арест и окончательное заключение. Но мы освободимся от путина не только тогда, когда освободим территории, но и освободим головы от московского рабства.

- Так какой должна быть наша победа над Московией, чтобы духовные отцы украинского государства – Бандера, Шухевич, Тарас Григорьевич Шевченко, у себя там, на небесах, наконец были довольны?

– Когда выжмем из себя внутреннее рабство и угодничество, когда перестанем жить малороссийскими комплексами и прогибаться под любым чужеземцем. И не важно, на Западе или на Востоке. Когда поймем, что быть украинцем – это дар Божий. Когда украинский язык станет аксиомой.

– Однако с началом войны процент украиноязычных в наших городах заметно увеличился. Что еще нужно изменить в языковой политике?

- У нас принят "либерально-гибридный" закон, не решающий языковую проблему. Обратите внимание, сколько у нас языковых конфликтов! Каждый день слышим о скандалах, когда по требованию украинцев продавец не говорит на государственном языке. Это означает, что действующий закон нужно менять прежде всего в части образовательной, изъяв из него "языковой Вавилон" начальной и средней школы, которая и дальше не является государственноязычной.

Особая проблема – язык в детских садах. Как кто хочет, так и говорит. Как следствие – украиноязычные дети не только подлежат грубой дискриминации, но и приносят в дом московоязычную нечисть типа мусор…

Должно быть четкое условие: если ты отдаешь ребенка в детский сад, то научи его украинскому языку. Ты думаешь о будущем своего ребенка? К чему ты его готовишь? Чтобы путин снова пришел его освобождать?

Вершиной антиязыковой бессмыслицы является внешнее независимое оценивание на языке национальных меньшинств до 2030 года!

Смогу ли я, как представительница украинского меньшинства в Польше, сдавать вступительный экзамен в Ягеллонский университет на украинском языке?

– Это действительно невозможно представить.

– Поэтому на Польшу никто не напал. И не нападет. Поэтому поляки готовы нам танки отдать, самолеты, все что угодно, только чтобы у них не повторился Смоленск. И потому для них язык – это вопрос святой. А для нас язык – это постоянные споры. И ты доказываешь человеку, что нужно дышать. А он говорит: а я могу не дышать!

- На фронте много и русскоязычных воюет. Следует ли их сейчас заставлять переходить на украинский?

– Они в частной беседе могут говорить как угодно. Но есть Закон "О Вооруженных Силах Украины", статья 13: язык армии – украинский. Есть закон языковой, статья 15: язык ВСУ – украинский. Могут ли воины не выполнять приказы своих командиров? Что тогда будет? Тогда подставят не только себя, но и побратимов. Так почему они не выполняют Закон "О Вооруженных Силах Украины"? Что это за умопомрачение такое по отношению к украинскому языку? Что это за пренебрежение к языку Тараса Григорьевича Шевченко? Чем он провинился, что они не хотят заговорить на его языке? Где они вообще набрались того репейника – московского языка?! Пусть мне как доктору филологических наук покажут территорию, где первоначально существовал русский язык в пределах нынешних земель Украины. Это противоречит науке – диалектологии. Московский язык в Украине – следствие исторической победы москвы над Украиной.

- Да, но люди привыкли говорить по-русски…

– А кто-то привык колоться! Так я должна проявлять толерантность, если он подсел на шприц?

Так за какую Украину они воюют? Русскоязычную? Но тогда мы не разорвем проклятый круг зависимости от врага! путин пришел защищать русскоязычных! Так же, как и Гитлер защищал немецкоязычных в Австрии в 1938 году. А потом в Чехии, в Судетах, там, где немецкое меньшинство и немецкоязычные чехи жили. Вторая мировая война началась с того же языкового вопроса! Потому что это вопрос крови, это генетический вопрос. Сколько людей под влиянием войны вернулись к своему языку? Что в них проснулось? Родительская кровь отозвалась – и "зрада" отступила. Этих людей нужно максимально поддержать – они стали неофитами и пополнили ряды свободных и сильных украинцев.

Так называемые русскоязычные украинцы поехали сейчас по всему миру и разнесли с собой язык. Ну, они стали теперь опасностью для всего мира. Они и там потребуют русскоязычных школ для своих детей. Это же на самом деле, как чесотка какая-то. Это типа: дайте мне право быть подлецом. То есть узаконьте мое отступничество. Ну ладно, напиши себе в паспорте: янычар. Ты янычар, ты изменил языку своих родителей, напиши в паспорте это!

– Ладно, как тогда быть нам?

– Не как нам с ними быть, а им с нами. Мы должны перестать их понимать. С улыбкой. Не понимать.

Относительно суржика. Люблю слушать язык в интервью с украинцами во время страшной войны. Потому что язык там не коммуникация – смысл жизни. Нынешний суржик – это не путь к московскому языку. Это реверсный процесс: когда мы от суржика — к языку дедов и прадедов. Здесь нужно человеку максимально помочь. И ни в коем случае публично не исправлять.

Язык тела президента – что он означает?

- Как вы оцениваете успехи президента Владимира Зеленского в освоении украинского языка, который для него был явно не родным?

– Честно говоря, я поражена. Но я о человеке могу говорить точно только тогда, когда знаю его лично. Если же наблюдаю с экранов, то не уверена, это игра или изменение мировоззрения.

Что касается украинского языка Зеленского – особенно, когда он читает речи каждый вечер, – то хороший мальчик, молодец! Сколько баллов можно поставить? Десять!

– Неплохо.

- Десять – особенно по сравнению с тем, как он говорил раньше. Кроме того, был один интересный эпизод: когда он в Бучу приехал или в другой наш город окровавленный, – его спросили по-русски, а он уже не смог найти русского эквивалента.

Был еще эпизод, когда на пресс-конференции журналист спросил, можно ли задать вопрос на русском языке, он пожал плечами – это язык тела, что очень важно – и взял наушник. Журналист подчинился: хорошо, на украинском. Это прекрасно. Язык тела порой важнее слов, потому что слово может врать. Более того, в политике. А вот язык тела – здесь не соврешь. Разве что нужна исключительная тренировка.

Владимир Зеленский хорошо говорит по-украински, оценила Ирина Фарион

Библия говорит, что мысль, слово и дело должны совпадать. А мы живем в мире, где думают одно, говорят другое, а третье делают.

путин с помощью слова конструирует свою историческую реальность. Говорит, что мы с ними "адин нарот", что дочь Ярослава Мудрого Анна – это начало взаимоотношений между Францией и россией – когда ни россии, ни Москвы тогда еще и в зародыше не было. Но он это конструирует с помощью слова. И это очень опасная категория. Моя мама все говорила: "москаль як не здихне, то збрехне". Что ни скажет, то соврет.

То есть народ наш это знал, наши предки святые это знали, но общество не слушало фразеологизмов, а слушало путина. И считало, что мы с ними родственные, что у нас с ними общая история. Но что значит – "общая история"? Если ты пришел на мою святую землю со штыком, то в чем общность нашей истории – в том, что ты меня убил? Интересная общность.

Билет до Москвы в один конец

- После победы, когда мы освободим оккупированные территории, мы там, наверное, встретимся не только с теми, кто будет плакать от радости, но и с теми, кто будет держать за пазухой большой камень.

- "Ждунами". Видите, такое уже хорошее украинское слово создали: ждуны.

– А что нам с ними делать?

- Лишать права голоса.

– Как это осуществить?

- Определить период, в течение которого жители освобожденных территорий должны сдать экзамен по украинскому языку, по истории Украины и Конституции Украины. Все образование – от дошкольного до высшего – должно быть только на украинском языке. Если мы не сможем изменить поколение старшее, то должны сформировать национально сознательное молодое поколение. Если в образовании не будет действовать национальный принцип, то мы будем и дальше лепить ждунов. И эта война никогда не кончится. Ибо всегда будут те, что будут говорить: "путин приди!".

– В Крыму есть проблема, что там даже до войны этнические русские составляли большинство.

– Вот и прекрасно: предложить им упаковать свои вещи и вернуться на свою историческую родину. То есть – действовать жестко и одновременно очень доброжелательно, не правда ли? "По-душевному…"

– Как московским попам из Киево-Печерской лавры?

- Да, но московским попам в Украине сами москали помогают: вот ракета в Одесской области недавно влетела туда, где они жили… Так же и в Донецкой области в Святогорскую лавру ракеты влетели. Вы думаете, их это научило? Нет, не поможет и святой Боже! Это тот вариант, который ничему их не учит, но должен учить нас, чтобы мы тех людей максимально отстранили от влияния на общественно-политическое развитие. Иначе они все время будут гирями на украинском теле и тянут в пасть зверя. И дальше в парламент будут выбирать Медведчука, и сверхмощного "интеллектуала" всех времен и народов Киву. А вслед за Кивой будет идти бессменный депутат Верховной Рады Шуфрич, который до сих пор возглавляет комитет по свободе слова. У меня есть вопрос к спикеру Стефанчуку и его заместителям: вы не можете убрать его с должности руководителя комитета? Это так сложно? Голосуйте! Имеете монобольшинство или монотупость? Где ваша сила, где ваша позиция? Дальше – почему Служба безопасности Украины до сих пор не заинтересовалась таким бесценным кадром, как Шуфрич?

– Действительно ценный человек, наверное!

– Да, я понимаю! И помню, как его на Майдане защищал некий певец Вакарчук! С надрывом говорил, что мы все люди, нельзя его бить, суд Линча устраивать, потому что мы, мол, демократическая страна… Прекрасная демократия, которая заводит врага в высший законодательный орган! И тот враг изнутри, из высшего законодательного органа, подрывает Украину! Чудесная демократия, где вы еще такую демократию видели в мире? Поэтому у нас война.

- Возможно, нам стоит опыт стран Балтии позаимствовать – какой-то паспорт негражданина придумать?

- Да, очень хорошая идея – паспорт негражданина! Ну и главное, я считаю, что нам нужно создать переходный период – по меньшей мере лет 10, когда эти люди не будут голосовать. Лица, которые не знают государственный язык, не сдали экзамен по истории Украины и Конституции Украины, будут иметь паспорт негражданина.

Недавно слушала новости из Авдеевки. В подвале закрылись 40 человек и не пустили туда наших полицейских, намеревавшихся их эвакуировать. Представляете, они готовы скорее принять смерть, нежели переехать в безопасное место Украины! Значит, они ждут кого-то…

- Или совсем зазомбированы они…

– А откуда эта зазомбированность? У нас же этноструктура этих земель была изменена кардинально. Кто сказал, что это украинцы? Украинцев вывезли в Сибирь, украинцев замордовали голодом, украинцам перебили хребет, завезли туда кацапов, эта кацапия наплодила своих кацаписков (не могу сказать кацапят – слишком нежно звучит), эти кацаписки теперь не хотят оттуда ехать – "ждут"!

- Что ж, пусть остаются…

- Пусть остаются, но мы должны лишить их права влиять на политический курс государства. Иначе мы все время будем иметь в парламенте врага.

Обратите внимание – они проголосовали за Аксенова (Андрей Аксенов, сепаратист, избранный депутатом Верховной Рады на довыборах в Донецкой области 28 марта 2021 года. – Ред.). И Аксенов – типичный русофил. Так он сложил мандат теперь. Он понял, что ему нечего делать в этой Верховной Раде.

В то же время Франковщина выбрала такое большое тело, которое тягало троллейбусы и трамваи, по фамилии Вирастюк. Парень, что ты там делаешь в парламенте? Может, тебе лучше какие-то мешки носить? Что получило государство от народного депутата Вирастюка?! Без комментариев??

С днем самой ожидаемой для каждого украинца Победы будет нарастать и уже нарастает новая проблема: победила ли национальная идея в горниле этой войны? И будет крайне жестокая битва с леволиберальными западными ценностями, которые для нас абсолютно неприемлемые и угрожающие, потому что они расстреливают нашу только что поднятую кровавую национальную идентичность. Если Венецианская комиссия и дальше будет рассказывать, что наш крайне либеральный языковой закон нарушает чье-то языковое право, то, венецианские купцы, почему мы должны слушать вас? В своем доме своя правда! Пока же в своем европейском интеграционном стремлении мы не демонстрируем национальную силу и везде, прежде всего в образовании и науке, вымываем национальную составляющую. И что я слышу из выступлений того министра образования, отец которого, Василий Лисовой, создавал "Антологию национализма"? Вместо того, чтобы взяться за развитие национальных основ образования, он предлагает типичную вату слов ни о чем, лишь бы не свой язык для своих государственных приоритетов.

- Многие патриотичные люди с большим энтузиазмом нового министра Оксена Лисового встретили…

– К сожалению, патриотичность часто совпадает с наивностью. Это еще одна наша ментальная черта. Показали им что-то блестящее, что на фоне Шкарлета лучше, чем было, – и это уже им хорошо стало. Я не услышала от нового министра образования о том, что нам необходимо национальное образование.

"Украинцы уникальны. Но не умеют добить врага"

- Эта война, как, вероятно, и любая предыдущая война Московии против Украины, отметилась массовыми проявлениями геноцида против украинцев. Как нам наказать его виновников?

- Нам их сверхсложно наказать из-за того, что мы никого до сих пор не наказали за историческое глумление над нами. А что, мы наказали тех, кто расстрелял наших воинов республики УНР под Базаром? 266 воинов были расстреляны, и в яму сброшены, они пели, умирая, "Ще не вмерла Україна". Напротив, мы сливались с ними: с их языком, культурой, бизнесом. Я понимаю, что состоялся киевский суд, где определены семь основных зачинщиков Голодомора как геноцида в Украине, но когда мы голосовали в парламенте за признание Голодомора как геноцида, то едва наскребли 232 голоса. И мы удивляемся, что кто до сих пор в мире за признание Голодомора как геноцида украинского народа не голосует? Почему, например, немцы долгое время не голосовали? Потому что кто был сопредседателем немецко-украинской исторической комиссии? Наш историк Ярослав Грицак, умышленно тормозивший этот вопрос.

Поэтому мы – нация неусвоенных и неосмысленных исторических уроков. Отсюда неизбежность войны. Она вернулась, потому что мы не только не убили врага, а сами заводили его от выборов до выборов в родной дом.

Ирина Фарион

Вспомнила о Первой мировой войне, Вильгельме Габсбурге. Он возглавил корпус Сечевых стрельцов. Увлекся невероятно украинцами. Сам происходил из монаршей семьи Габсбургов. Его удивляло, как пренебрежительно в его семье относились к украинцам. Решил сам узнать их жизнь изнутри и уехал жить на Гуцульщину. И ошалел – ему это все очень понравилось!

Отец из-за этого лишил его наследства. И вот он, возглавив корпус Сечевых стрельцов и приняв наше имя и нашу фамилию – Василь Вышиваный, наблюдает, как украинцы воюют. Говорит – уникальные люди, невероятно сообразительные, так же, как сейчас о наших воинах говорят, которые учатся в Великобритании или в США… Очень все быстро схватывают, очень оптимистичные, большие юмористы, шутят даже в таких ситуациях, когда смерть перед глазами. Очень организованные, безупречно выполняют приказы хороших командиров. И не выполняют приказов глупых командиров. Четко фиксируют, где хороший, где глупый командир.

Но не умеют добить врага! Вот бежит какой-нибудь москалик, а он возьмет и стрельнет ему в ногу. И радуется, что его подстрелил. Убей его, подойди вплотную, выстрели ему в шею, чтобы ты окончательно понял, что он убит!

Вышиваный пишет: "Я их собирал на занятия и учил быть жестокими к врагу. Потому что ненаказанное зло вырастет, вернется и убьет тебя! Но поймите это наконец!" Так говорил Габсбург украинцам.

Потом он еще и стихи на украинском начал писать, в украинку влюбился. Ясно, что москали его нашли и убили.

Василь Вышиваный (Вильгельм Габсбург) учил украинцев быть жестокими к врагу: "Ненаказанное зло вырастет, вернется и убьет тебя!"

- Я вспомнил своего соседа Бориса — АТОшника, который рассказывал, как он пленного москаля отпустил, "потому что жалко стало".

- Мультфильм классный: комар летает над хлопцем. Хлопец хочет спать, а тот летает. Он встал и выгнал комара, комар снова залетел, он снова выгнал. Тот снова залетел и жужжит над ним, он поймал его, зажал в ладонь и лег с ним спать. А тот и дальше жужжал… Что-то такое и мы делаем с москалем. Какие еще нам нужны знаки, чтобы их уничтожить под корень?!

Сатанинские силы, которые нам завидуют

- Многие украинцы, я в том числе, с неприятным удивлением узнал, что американский журнал TIME одной из 12 "Женщин года" назвал не украинскую военную, не медика, которая спасает раненых, и не волонтера, которая помогает украинским военным и гражданским на этой страшной войне, а ЛГБТ-активистку, какую-то главу общественной организации "Инсайт" Елену Шевченко. О чем свидетельствует такая номинация?

– Это свидетельствует о том, что у них леволиберальные идеи господствуют. И они пытаются у нас это легитимизировать, провести через соответствующие законы. И один из таких законов недавно зарегистрировала вот эта Совсун (Инна Совсун, депутат фракции "Голос". — Ред.). О так называемых "партнерствах". Это – разрушение моральных устоев нашего общества. То есть у нас всегда отношения между мужчиной и женщиной носили исключительный характер. Муж голова, а жена шея. Четыре угла в доме, три угла держит жена, один угол держит муж. И здесь в нашу философию полной гармонии врывается вот этот совершенно неестественный, алогичный мир. Вот мы должны здесь держать удар. И категорически этого не допускать. Чтобы не подменять наши ценности выродившимся неомарксизмом.

- В чем корень этого левацкого наступления, заполонившего страны Запада в последние десятилетия – с агрессивной защитой прав ЛГБТ-сообществ, а также расовых и религиозных меньшинств?

– Мне кажется, что основная причина – это попытка разрушить семью как основу сильной нации и заставить общество принять неестественность как норму.

– А зачем им это делать?

- Ради вырождения нации под лозунгами свободы, равенства и братства…

– Кому это нужно?

- Есть, наверное, какие-то сатанинские глобалистские силы, которые никогда не одолеют естественность существования человека через два пола. Наверное, нам очень завидуют…

Если в учебнике по Вступлению в историю в соответствии с "антидискриминационной" экспертизой от Квита (Сергей Квит – министр образования Украины в 2014-2016 годах. – Ред.) эксперт(ка) предписывает убрать людей на фоне пейзажа – потому что это гендерная нагрузка, – то как это иначе трактовать, как не войну с будущим человечества: любить и рожать! Эти же люди не способны рожать! Нет большего счастья, чем дети. Они нам хотят насадить свое человекофобство!

Никто не имеет права посягать на естественность человечества, как, кстати, и третировать тех, кто иной.

– Но кто это придумал?

– Левачество шло с Французской революции 1789 года. Со страшных лозунгов: "Свобода, равенство, братство".

- Вроде нормальные лозунги…

– Нет, это опасные лозунги. Лучше всего их коварное содержание раскрыла непревзойденная Лина Костенко: "Свобода, равенство и бл*дство! – такой парафраз охлократии. Эстетика нуворишей, диктат денежных мешков, моральный эксгибиционизм придурков. На этом появится литература нового времени. На этом расцветет шоу-бизнес. На этом новые поколения будут терять смысл жизни. Словом, наконец-то нашли себя: можно слезть с дерева, можно и залезть на дерево. Свобода".

Лина Костенко

Мое измерение – не свобода, равенство, братство, а иерархия, дисциплина, ответственность.

- Еще одна контроверсионная тема, которая в последние годы наделала шуму у наших союзников – у американцев, а также у поляков: запрет абортов. Что вы думаете по этому поводу?

- Сверхделикатная тема. Я категорически против того, чтобы регулировать этот вопрос законом. Бывают очень сложные ситуации, которые имеет полное право разрешать исключительно женщина. И в то же время: нет ничего более тяжкого для женщины, чем принимать решение об аборте.

"Если мы сейчас не победим, то придется воевать внукам"

– Поговорим об именах. Когда-то ваш визит в детский сад и рассказ детям об украинских и не украинских именах настоящий информационный взрыв вызвал. Какая картина после начала войны с именами – меньше наши родители стали детей "по-чужински" называть?

– Во-первых, наши имена в основном латинского, греческого, еврейского и тюркского происхождения. Когда мы приняли христианство, церковь запретила дохристианский антропонимикон. То есть имена типа Богдан, Владимир, Яромир, Святослав остались за пределами тогдашней нормы. Никто не издал приказ, что их нельзя употреблять, но когда, например, в церковь понесли крестить Богдана Хмельницкого и родители хотели назвать ребенка Богданом, то священник приказал перевести это на греческий. Так вышел Зиновий-Богдан.

Вместе с десекуляризацией продолжалось украинское возрождение – и украинцы подсознательно возвращали себе удельные имена-композиты вроде Яромира, Святослава, Любомира…

Однако самое важное, чтобы каждое греческое, латинское и другое имя приспосабливалось к удельной фонетико-словообразующей форме: Иван, а не Ваня, Наталья, а не Наташа, Степан, а не Степа…

Что касается детского сада, то мастер-класс для детишек в феврале 2010 года произошел совершенно случайно. В помещение садика мы с депутатами приехали на пресс-конференцию, чтобы презентовать открытое письмо новоизбранному президенту Януковичу о неприемлемости предоставления русскому языку статуса второго государственного. Кроме этого письма, я намеревалась презентовать также наклейки по культуре употребления имен в детских садах. Воспитатели пригласили меня поздороваться с детьми, потому что они праздновали Сретенье. Вот я и выступила экспромтом. И очень успешно, так что до сих пор кое-кого от этого трясет. Только сказала, где ошибка, а где правильная форма имени. А дураков подорвало. Пусть еще обидятся на все другие правила украинской грамматики. Можно и на математические правила обидеться.

Можно ли представить, что Степана Бандеру дома кто-то звал Стёпа? Или Ивана Франко — "Ванечка, иди есть пироги"?! Почему Иван Котляревский свою пьесу называет "Наталка Полтавка", а не "Наташа Полтавчанка"? Почему поэма Тараса Шевченко называется "Мария", а не "Мурочка" или "Машенька"? Или повесть Квитки-Основьяненко – "Маруся", а не "Машенька"? А Марко Вовчок, когда пишет на русском языке, то называет свой рассказ "Машенька", а на украинском творит "Марусю"?

– И что вы наблюдаете, есть изменения?

– Да, я вижу, что люди заинтересовались, раньше на это не обращали внимания. Тот случай в садике показал, что для значительной части общества эта тема болезненна. Но через боль мы порой рождаем что-то светлое и новое, без боли дети не родятся, как истина не открывается без боли.

Я помню, как за анализ стихотворения Тараса Шевченко "Кавказ" моя учительница в школе поставила мне тройку. Это была целая трагедия, заставившая меня гораздо более уважительно готовиться к урокам по украинской литературе и так, что это в конце концов оказалось моим жизненным выбором – я стала доктором филологии. И очень счастлива от этого. Мое слово – мое оружие.

– А что можно посоветовать тем, кого назвали русским именем?

- Кстати, недавно юноша по имени Никита, проживающий сейчас в Германии, пригласил меня дистанционно принять участие в торжественной академии, посвященной Тарасу Шевченко. Что же ребенок должен делать, когда родители окрестили его Нікіта, а не Микита? Если у него так в документе написано, он, если хочет, может это изменить. У Ивана Франко "Лис Микита", а не "Лис Нікіта"…

Кроме того, имена – это очень интимные формы. Дома вы можете называть себя как угодно. Другое дело, когда идете в публичную сферу, важно, чтобы здесь вы не распространяли русские варианты имен типа Кіріл вместо Кирило или Данііл вместо Данило. Обратите внимание, гениальный наш кинорежиссер Александр Довженко родом из Чернигова. Он подписывал себя как Сашко, а не Саша.

- Пожалуй, еще более тонкий вопрос, чем имена, — русские фамилии, которые носят в том числе довольно патриотичные, национально сознательные украинцы.

– Характер твоей фамилии далеко не всегда свидетельствует об этничности и отнюдь не является характеристикой человека в прямом смысле. Например, фамилия Дмитрия Донцова, основателя волевого национализма, только на первый взгляд московская. Его дед имел фамилию Донец. Вместо этого московиты в Мелитополе ему просто дописали -ов. Еще одна очень яркая фигура – Сергей Ефремов, который был заместителем Грушевского в Центральной Раде. Фамилия его деда – Охрименко. Как из Охрименко стал Ефремов? В московско-царское время дед его был священником. Деду сказали, если ты не становишься Ефремовым, то не получишь приход.

- Это все стоит так и оставить нужно ли что-то менять?

– Это частный выбор человека, оставить или поменять. Однако обязанность каждого знать, что ассимилировали украинские фамилии и имена, чтобы уничтожить нашу национальную идентичность и пожизненно колонизировать, а потом сказать, что мы "адин нарот". И мотивация сегодняшней войны со стороны агрессора это подтверждает. Граница сегодня лежит не только через территорию, но через Олену или Алену, Володимира или Валодю прежде всего.

– Как там успехи у вашего внука Дмитрика? Помирился ли уже с Гришей?

- Активно следит, чтобы все говорили на языке Степана Бандеры. Гриша – в Московии. Гриць – в Украине.

– Понемногу воспитывает товарища?

– Думаю, что он уже достиг желаемого результата.

– Может, хоть это поколение уже исправит ошибки?

– Дай Бог. Если мы сейчас не победим, не поубиваем москалей, то придется воевать им. Но мы слишком их любим, чтобы это позволить.