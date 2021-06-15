Зі скандалом визнаний нардепом Вірастюк прийняв присягу в Раді під крики "Ганьба" (фото і відео)

15 червня Василь Вірастюк у Верховній Раді України прийняв присягу народного депутата.

Про це повідомив журналіст "Телеграфа" з місця подій.

Примітно, що прийняття присяги Вірастюком пройшло під крики "Ганьба".

Так, до політичної партії "Слуга народу" додався ще один нардеп.

Фото з місця подій:

Кадри з Верховної Ради України, прийняття присяги Василем Вірастюком:

Нагадаємо, Івано-Франківський суд не визнав підсумки голосування на довиборах у Раду в Івано-Франківській області, за якими перемогу здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк.

У той же час 5 травня Центральна виборча комісія відмовила Вірастюку, в реєстрації народним депутатом України. Але вже 19 травня Василь Вірастюк, все-таки був визнаний нардепом.