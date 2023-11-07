Орлица против русскоговорящих. ТОП-8 скандалов Ирины Фарион

Одиозная языковед не подбирает слова при описании русскоязычных, чем вызывает на себя гнев

Языковед Ирина Фарион попала в очередной скандал, на этот раз она рассердилась, что бойцы "Азова" и 3-й ОШБр общаются на русском языке. Но добавила, что не может назвать их украинцами. Ее высказывания вызвали возмущение как азовцев, так и омбудсмена Дмитрия Лубинца, решившего обратиться в полицию и СБУ.

Позже Фарион подбросила хворост в огонь заявлением, что воевать за Украину – это не заслуга, а долг, а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми". Страница Фарион в Facebook заблокирована.

Фарион заблокирован в Facebook

Телеграф вспоминает все скандалы с участием Ирины Фарион, которые вызывает обсуждение в последнее время.

Пленные азовцы

Это не первая конфронтация Фарион с военными, в октябре 2022 года в интервью Наталье Влащенко высказалась о русскоязычных защитниках. Фарион отметила, что русскоязычные были и среди освобожденных из плена азовцев и подчеркнула, что язык следует учить. Мол, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прекрасно говорит по-украински, президент Владимир Зеленский также ее изучил.

Критику вызвало такое предложение: "Теперь их из плена освободили слава Богу не всех остается 80% в плену".

Похвасталась, что ее внук бьет русскоязычных детей

В январе 2023 года Фарион довольно своеобразно подняла тему русского языка в детсадах и сделала это таким образом, что это вызвало скандал. Она рассказала, что ее трехлетний внук Дима в детском саду учил русскоязычных детей говорить по-украински "маленькими кулачками".

"Почему мой Дима, внук, которому 3,5 года, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит "привет". И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинского языка. Потому что ребенок приходит нервная в дом и говорит: "Бабушка, в садике есть "москаль"!" А бабушка говорит, что "москаля" надо уничтожать". И Дима уничтожает "москаля", он ему ставит челюсть, правильный прононс. Все эти "радители", приехавшие сюда со своими москворотыми чадами, должны понимать, что их "ребенок" — не "ребенок". Это ребенок, который должен в детском саду говорить на государственном языке, чтобы этот мой ребенок не набирался блох московского языка. Если тебе это не нравится, какие проблемы? Сел на танк с буквой "Z" или "V" со своим выплодком и хлестнул отсюда", — заявила Фарион.

Мариупольцы сами виноваты

В апреле 2022 года Фарион критиковали из-за слов о металлургическом заводе имени Ильича в Мариуполе. Она писала, что "палачи пришли", поскольку "завод называется палачом".

"Каты пришли", поскольку "завод называется палачом"

А в марте 2023 года Фарион в интервью Эмми Антонюк заявила, что все происходящее в Мариуполе – это карма и следствие поведения горожан.

"Это кармичность. Есть закон, который называется детерминизм. Карма – это восточное понятие, а есть наше, выросшее из латинского термина "детерминизм" – причина и следствие. Все, что мы сейчас имеем – это причина и последствия".

Она вспомнила, что украинцы на выборах неоднократно поддерживали пророссийских политиков, в частности, Деркача, Киву и медведчука. В ответ журналистка отметила, что в войне виновата россия.

"Да вы что, россия виновата? А они мозг по дороге потеряли. Они шли и у них утекли мозги по дороге… Человек должен научиться отвечать за свои поступки. Они 30 лет убивали украинцев в Украине и обрели войну. Это ваша кармичность", — заявила Фарион.

Фарион против Кароль

В марте 2022 года Фарион в интервью автору Youtube-канала Dorothy Алине Доротюк резко высказалась в отношении певицы Тины Кароль, заявив, что у нее "куриные мозги". В частности, она вспомнила о посте Кароль, в котором певица отметила, что после войны "в Украину переедут на постоянное место жительства много культурных деятелей, меценатов, бизнесменов. В том числе и из России". Эта фраза возмутила Фарион и заявила:

"Такие, как Кароль, это очень примитивные существа. Я не слушаю того, что она поет. Это люди с утекшим мозгом. Люди с отсутствием национального достоинства. Люди, которые просто зарабатывали здесь деньги. Это крах морали, это отрицание христианства, потому что христианство говорит: "Пусть ваша любовь будет не лицемерна, любите добро и ненавидьте зло. А они призывают забыть зло. Мы уже забыли зло в Батурине, мы забыли уничтожение Запорожской Сечи. Забыли зло Голодомора и расстрел интеллигенции. И что Кароль хочет, чтобы ее сына расстреляли? Зло возвращается, если его не уничтожить. У нее куриные мозги ”.

Обида спортсменов

В августе 2021 года Фарион назвала олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих "биосусором" из-за ее фото на Олимпиаде с российской соперницей. По ее мнению, снимком с россиянкой спортсменка "подтвердила тезис путина об одном народе". После этого полиция завела дело на Фарион за разжигание национальной розни. Досталось и писательнице Ларисе Ницой, которая обозвала футболистов "кончеными московитами" за то, что сборная не включила в плейлист ни одной украинской песни.

Поединок с Гордоном

В марте 2019 года после интервью изданию Politeka, в котором Гордон сказал, что не любит Степана Бандеру, Ирина Фарион назвала его врагом, который должен "сдохнуть в диких муках", и подчеркнула, что убитый в Киеве в 2015 году журналист Олесь Бузина "заждался". Аналогичное заявление опубликовал в Facebook и его однопартиец, заместитель председателя Кировоградского облсовета Игорь Степур. Гордон в ответ заявил, что угрозы можно расценивать как призывы к его убийству и обратился к главам МВД, СБУ и ГПУ и также призвал отреагировать на эту ситуацию в то время действующего президента Петра Порошенко.

Пост Фарион о Гордоне со временем был удален, однако остался скриншот

"Гибриды и ренегаты"

В 2018 году Фарион назвала русскоязычных украинцев "гибридами" и "изменниками" в эфире телеканала "Новая Волынь".

"Эти русскоязычные украинцы – это самая большая проблема Украины. Это отступники, это предатели, это ренегаты, это люди, родители которых были замучены, очевидно. Это родители тех людей им поломали хребты. Так выпрямите свои хребты! А кто вам сегодня мешает выучить украинский язык" ? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм?", – сказала она.

Она добавила, что по нашей святой земле ходят украинцы, которые не знают языка Тараса Шевченко, и они моральные калеки.

Членство в Компартии

Несмотря на радикальную позицию по отношению ко всему советскому и русскому, Фарион в свое время была членом компартии. Так, в 2013 году СМИ распространили сообщения со ссылкой на архивные документы, что Фарион являлась членом КПСС. Она оправдала это объяснением, что "вступила в дерьмо по мотивам карьерного роста":

"В 1988 году исключительно по мотивам научного карьерного роста я вступила в это дерьмо, а в 1989 году сразу за год я из этого дерьма вышла".

Ранее Ирина Фарион в интервью "Телеграфу" встала на защиту суржика. Она объяснила, что суржик – это не путь к московскому языку, это реверсный процесс.