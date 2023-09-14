"Сними кастрюлю с головы": в Харькове охранник "МЕТРО" оскорбил журналистку из-за украинского языка (видео)

Женщина обещает написать заявления правоохранителям

В Харькове охранник торговой сети "Метро" оскорбил журналистку Марью Уманскую и посоветовал ей "снять кастрюлю с головы" в ответ на просьбу говорить с ней на украинском языке.

Соответствующей видеозаписью скандала она поделилась в своем Facebook, однако из-за наплыва россиян и их сторонников публикация была заблокирована.

Вместе с тем, само видео успело разлететься по сети, а потому посмотреть его можно на других платформах.

На кадрах не видно с чего начался конфликт, однако можно видеть его развитие. Женщина требовала, чтобы охранник извинился перед ней и ее мужем, однако тот делать это отказывался.

В ходе словесной перепалки охранник несколько раз сказал журналистке, чтобы та "сняла кастрюлю с головы", по всей видимости, пытаясь оскорбить ее проукраинскую позицию. В конечном итоге, чтобы не допустить дальнейшего развития скандала, в ситуацию пришлось вмешаться другому охраннику.

Видео Уманской привлекло к себе большое внимание российского и пророссийского сегмента сети, а потому ожидаемо оригинальное сообщение было заблокировано.

При этом она сообщила, что не намерена оставлять ситуацию как есть и намерена написать нужные заявления и проинформировать о продолжении.

Как известно, оскорбительное выражение о кастрюле на голове возник после попытки принять диктаторские законы 16 января 2014 года, одно из положений которых вводило запрет на использование во время протестов средств, мешающих идентификации личности, например масок или касок. Поскольку накануне силовики несколько раз пытались разогнать протестующих с применением насилия, то мирным демонстрантам пришлось искать способы защититься от агрессии доступными подручными средствами, включая и взятые на кухне кастрюли. В ответ на это пророссийские и российские пропагандисты начали использовать это в качестве насмешки в отношении людей с проукраинской позицией.

Как сообщалось ранее, в городе Каменское Днепропетровской области еще один любитель говорить на камеру призывал россиян бить по зданиям СБУ, полиции и МВД. Позднее, вероятно, после "профилактических" бесед он извинился и сказал, что "это неправильно".