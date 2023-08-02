"Русские, бейте по зданиям СБУ и МВД": украинец обратился к оккупантам, но потом передумал: видео

На видео с раскаянием он перешел на украинский язык

Житель Украины призывал россиян бить по зданиям СБУ, полиции и МВД. Позднее, вероятно, после "профилактических" бесед он извинился и сказал, что "это неправильно".

Два видео с его участием опубликовал журналист и блогер Константин Андриюк, в подписи он добавил, что это происходило в городе Каменское Днепропетровской области.

На первом парень заявляет, что он написал заметку с призывами к россиянам бить по зданиям СБУ, полиции и МВД, "потому что у нас власть дырявая". Он добавил, что "очень рад читать подобные новости".

На втором видео, он выглядел уже гораздо менее уверенным в себе и сказал, что его призывы бить по административным зданиям в Украине, "это неправильно". Перейдя на украинский язык, он добавил, что "щиро кається" и не хочет, чтобы это было "пропагандой для всех". В конце он сказал "Слава Украине".

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика

Как рассказывал "Телеграф", ранее молодая украинка из Ивано-Франковска назвала украинцев "самым тупым и нищим народом", после чего была вынуждена приносить извинения в Службе безопасности Украины.