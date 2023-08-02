"Росіяни, бийте по будинках СБУ та МВС": українець звернувся до окупантів, але потім передумав: відео

На відео з каяттям він перейшов на українську мову

Житель України закликав росіян бити по будинках СБУ, поліції та МВС. Пізніше, мабуть, після "профілактичних" розмов він вибачився і сказав, що "це неправильно".

Два відео за його участю опублікував журналіст та блогер Костянтин Андріюк, у підписі він додав, що це відбувалося у місті Кам’янське Дніпропетровської області.

На першому хлопець заявляє, що він написав замітку із закликами до росіян бити по будівлях СБУ, поліції та МВС, "бо в нас дірява влада". Він додав, що "дуже радий читати такі новини".

На другому відео він виглядав уже набагато менш впевненим у собі та сказав, що його заклики бити по адміністративних будівлях в Україні, "це неправильно". Перейшовши на українську, він додав, що "щиро кається" і не хоче, щоб це було "пропагандою для всіх". Насприкінці він сказав "Слава Україні".

Обережно, у відео присутня неноримативна лексика

Як розповідав "Телеграф", раніше молода українка з Івано-Франківська назвала українців "самим тупим і бідним народом", після чого була змушена вибачатися у Службі безпеки України.