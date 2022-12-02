Девушка из Прикарпатья оскорбила ВСУ и Украину: извинения не заставили себя долго ждать (видео)

Извинениям, впрочем, никто не поверил

Не успел улечься скандал с жительницей Ивано-Франковска, на камеру оскорбившей Украину и ее жителей, как еще одна девушка из области решила повторить ее "подвиг".

На провокационные заявления девушки обратил внимание местный блогер "f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y", который обнародовал это видео и предложил придумать для подобных людей какое-либо наказание.

Как видно на видео, девушка не стесняясь заявляет, что якобы "в Украине ничего хорошего нет и не будет", а также раскритиковала военнослужащих ВСУ, которые в настоящее время защищают нашу страну на передовой.

Впрочем, позже девушка решила исправить свою ошибку и принесла извинения, пока ею всерьез не заинтересовалась широкая аудитория.

Однако похоже, что девушке все же пришлось пообщаться с правоохранителями и еще раз принести извинения за свои слова.

Впрочем, пользователей сети эти оправдания не убедили.

Что касается самой девушки, то судя по никнейму в Инстаграм, ее зовут Анастасия и ей 18 лет. Однако после резонанса ее профиль более не доступен.

Напомним, российский "оппозиционный" телеканал "Дождь", который после начала вторжения в Украину перебрался в Латвию, оказался в центре скандала. Так один из ведущих признался, что канал помогает с обеспечением российских солдат.

После этого во властях страны заговорили о том, что лицензию на вещание надо аннулировать.