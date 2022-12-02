Дівчина з Прикарпаття образила ЗСУ та Україну: вибачення не змусили на себе довго чекати (відео)

Вибаченням, втім, ніхто не повірив

Не встиг лягти скандал із мешканкою Івано-Франківська, яка на камеру образила Україну та її мешканців, як ще одна дівчина з області вирішила повторити її "подвиг".

На провокаційні заяви дівчини звернув увагу місцевий блогер "frankivskyy", який оприлюднив це відео та запропонував придумати для подібних людей якесь покарання.

Як видно на відео, дівчина не соромлячись заявляє, що нібито "в Україні нічого хорошого немає і не буде", а також розкритикувала військовослужбовців ЗСУ, які нині захищають нашу країну на передовій.

Втім, пізніше дівчина вирішила виправити свою помилку і вибачилася, поки нею серйозно не зацікавилася широка аудиторія.

Однак схоже, що дівчині все ж таки довелося поспілкуватися з правоохоронцями та ще раз вибачитися за свої слова.

Втім користувачів мережі ці виправдання не переконали.

Що стосується самої дівчини, то, судячи з нікнейму в Інстаграм, її звуть Анастасія та їй 18 років. Однак після резонансу її профіль перестав бути доступним.

Нагадаємо, російський "опозиційний" телеканал "Дождь", який після початку вторгнення в Україну перебрався до Латвії, опинився у центрі скандалу. Так один із провідних зізнався, що канал допомагає із забезпеченням російських солдатів.

Після цього у владі країни заговорили про те, що ліцензію на мовлення треба анулювати.