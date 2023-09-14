"Зніми каструлю з голови": у Харкові охоронець "МЕТРО" образив журналістку через українську мову (відео)

Жінка обіцяє написати заяви правоохоронцям

У Харкові охоронець торгової мережі "Метро" образив журналістку Мар'ю Уманську та порадив їй "зняти каструлю з голови" у відповідь на прохання говорити з нею українською мовою.

Відповідним відеозаписом скандалу вона поділилася у своєму Facebook, проте через наплив росіян та їхніх прихильників публікацію було заблоковано.

Разом з тим саме відео встигло розлетітися через мережу, а тому подивитися його можна на інших платформах.

На кадрах не видно, з чого почався конфлікт, проте можна бачити його розвиток. Жінка вимагала, щоб охоронець вибачився перед нею та її чоловіком, проте той робити це відмовлявся.

У ході словесної суперечки охоронець кілька разів сказав журналістці, щоб та "зняла каструлю з голови", мабуть, намагаючись образити її проукраїнську позицію. Зрештою, щоб не допустити подальшого розвитку скандалу, до ситуації довелося втрутитися іншому охоронцеві.

Відео Уманської привернуло до себе велику увагу російського та проросійського сегмента мережі, а тому оригінальне повідомлення було заблоковане.

При цьому вона повідомила, що не має наміру залишати ситуацію як є і збирається написати необхідні заяви та поінформувати про продовження.

Як відомо, образливе висловлювання про каструлю на голові виникло після спроби ухвалити диктаторські закони 16 січня 2014 року, одне з положень яких вводило заборону на використання під час протестів засобів, що заважають ідентифікації особи, наприклад масок або касок. Оскільки напередодні силовики кілька разів намагалися розігнати протестувальників із застосуванням насильства, то мирним демонстрантам довелося шукати способи захиститися від агресії доступними підручними засобами, включаючи й знайдені на кухні каструлі. У відповідь на це проросійські та російські пропагандисти почали використовувати це як глузування щодо людей з проукраїнською позицією.

Як повідомлялося раніше, у місті Кам’янське Дніпропетровської області ще один аматор говорити на камеру закликав росіян бити по будівлях СБУ, поліції та МВС. Пізніше, мабуть, після "профілактичних" розмов він вибачився і сказав, що "це неправильно".